Gretel e Hansel: il trailer dell'horror di Oz Perkins!

Vedremo la rilettura della fiaba dei Grimm con Sophia Lillis e Alice Krige il 23 aprile.

Nei nostri cinema arriverà il 23 aprile ed è uno degli horror che aspettiamo con più curiosità. Si tratta di Gretel e Hansel, rilettura della celebre fiaba dei fratelli Grimm a cura di Oz Perkins, figlio d'arte di Anthony Perkins, interpretato da Sophia Lillis, Alice Krige e dal piccolo Sammy Leakey nel ruolo di Hansel. Del film è appena stato diffuso il trailer, ricco di immagini suggestive e adeguatamente orrorifiche.

Gretel e Hansel è stato girato in Irlanda. Non ci resta che aspettare, per scoprire il segreto dietro a quell'accogliente signora e alla sua casetta piena di leccornie in mezzo al bosco...