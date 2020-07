Gretel e Hansel è il primo horror in arrivo al cinema dopo la pandemia: ecco il trailer italiano in anteprima esclusiva

News Cinema

Diretto da Oz Perkins, Gretel e Hansel è una rivisitazione in chiave horror ispirata alla famosa fiaba dei fratelli Grimm. Il film arriva nei cinema italiani il 19 agosto prossimo. Ecco intanto il trailer italiano del film, che vi mostriamo in anteprima esclusiva.

Estate e horror da molti anni è un connubio felice per il pubblico delle sale cinematografiche.

Il fresco della sala unito ai brividi di terrore ha portato sollievo a chi nei mesi estivi cercava un diversivo dalle attività all'aperto. È vero però che questo 2020 ci ha catapultato in uno scenario di orrore reale, dal quale ora abbiamo messo un piede fuori e stiamo vedendo un po' di luce. Non bisogna però allentare l'attenzione sulle cautele, come ben sa chi è andato al cinema in una delle sale recentemente riaperte. Dunque, con mascherina al seguito, si può finalmente tornare a quei rassicuranti brividi di terrore dei film horror estivi.

Il primo ad affacciarsi è Gretel e Hansel, la cui data di uscita è fissata al 19 agosto.

Come suggerisce il titolo con i nomi invertiti, non si tratta di una rilettura classica della fiaba dei fratelli Grimm. Il film, diretto dal regista Oz Perkins (figlio di Anthony, il Norman Bates di Psycho), è una rivisitazione in cui i due protagonisti non sono bambini coetanei, ma una sedicenne in cerca di cibo e lavoro che porta con sé il fratellino di otto anni. L'ambientazione è quella della Germania medievale dove la malvagità sembra essere tutta concentrata in quel bosco, nei pressi dell'abitazione "fiabesca" di una donna anziana che dà loro ospitalità.

La Sophia Lillis che abbiamo visto in IT interpreta Gretel, Hansel è il giovane attore Sammy Leakey, mentre la strega ha il volto di Alice Krige. A distribuire il film nelle sale italiane è Midnight Factory, l'etichetta horror di Koch Media.

Qui sotto, in anteprima esclusiva, il trailer italiano di Gretel e Hansel.



Gretel e Hansel: Il Trailer Italiano Ufficiale in anteprima del Film - HD

