Gretel e Hansel e gli altri: tutti gli horror di Oz Perkins in streaming per festeggiare Halloween

Da oggi è disponibile in digitale l'ultimo tra i tre film - tutti dell'orrore - diretti da Oz Perkins, il nipote dell'Anthony di Psycho, uno dei nuovi e più interessanti autori del genere attualmente in circolazione.

Ve lo sto ripetendo da tempo: Osgood Perkins, per tutti semplicemente Oz, è uno dei nuovi autori horror più interessanti in circolazione.

Se ancora non lo conoscete, o se vi mancano dei pezzi, questo weekend di Halloween potrebbe essere l'occasione giusta per vedere la sua opera completa (consistente alla fine in soli tre lunghi in streaming.

Da oggi, infatti, è disponibile in digitale (su Rakuten TV, Itunes, Google, TIM Vision, Chili, Sky e Infinity) Gretel e Hansel, il film uscito fugacemente in sala lo scorso agosto nel quale Perkins rielabora la fiaba di Hansel e Gretel dei fratelli Grimm dando vita a una favola horror dal gusto squisitamente contemporaneo e con una cupissima ed elegante messa in scena curata in modo maniacale, con la Sophia Lillis di It bravissima nel ruolo della protagonista.

Il primo film diretto da Oz Perkins è invece February - L'innocenza del male, ed è un horror psicologico di cui è protagonista Emma Roberts che vede intrecciarsi in modo sorprendente la storia di due studentesse di un collegio cattolico rimaste sole nella scuola durante le vacanze invernali, mentre tutte le loro compagne sono tornate a casa dalle famiglie, e una coetanea fuggita da un ospedale psichiatrico. February - L'innocenza del male è disponibile in streaming su Amazon Prime Video e a noleggio e in vendita su Rakuten TV, Chili e Google.

Tra Gretel e Hansel e February - L'innocenza del male si piazza invece Sono la bella creatura che vive in questa casa, che trovate disponibile su Netflix e basta, essendo un Netflix Original.

È un horror vagamente ispirato dalla letteratura di Shirley Jackson che si piazza a metà tra il racconto di una casa stregata e qualcosa di più complesso, nel quale Ruth Wilson veste i panni di un'infermiera che si trasferisce in una vecchia casa per prendersi cura di una anziana scrittrice di romanzi dell'orrore affetta da demenza senile, e che scoprità come i libri della donna sono basati un un fatto di sangue avvenuto in quella stessa casa.

