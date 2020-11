Gremlins 3 si farà? Chris Columbus ci aggiorna sullo stato del sequel

News Cinema

Da anni si parla di un terzo film di Gremlins, dopo il primo scritto da Chris Columbus e diretto, come il secondo, da Joe Dante. Columbus ci aggiorna sullo stato del nuovo sequel.

Nato dalla penna di Chris Columbus, prodotto da Steven Spielberg e "cattivizzato" da Joe Dante, il primo Gremlins, nel 1984, fu un enorme successo commerciale e uno dei film natalizi più amati di sempre. Sei anni dopo, probabilmente un po' troppo tardi per avere lo stesso riscontro, arrivò il più adulto e satirico Gremlins 2: La nuova stirpe, sempre diretto da Joe Dante, in cui il vero cattivo era uno spietato magnate proprietario di un grattacielo a New York, ispirato proprio a Donald Trump nella prima fase della sua "carriera".

L'anno prossimo uscirà su HBO Max la serie animata Gremlins: Secrets of the Mogwai, ma da anni si parla di un Gremlins 3 in live action, che non si è ancora concretizzato. A parlare dello stato del progetto è stato Chris Columbus, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Collider:

"Mi piacerebbe da matti farlo. Ho scritto una sceneggiatura, che dunque esiste. In questo momento stiamo lavorando al problema dei diritti, e cerchiamo di pensare quale potrebbe essere il momento migliore di fare il film. Lo farei quasi tutto nello stesso modo, con pupazzi reali e non CGI. Forse come nel primo Gremlins dove avevamo una scena in stop-motion, ma non credo che userei molto digitale in Gremlins 3".

Sulla storia, e sull'eventuale ritorno di Joe Dante alla regia non si sa ancora niente. A questo punto non resta che sperare che la serie animata abbia successo, in modo da rilanciare l'interesse per i personaggi.