Greenland al boxoffice italiano del weekend supera il milione di euro

Greenland con Gerard Butler è ancora primo al boxoffice italiano del fine settimana, lo segue Lockdown all'italiana.

E' evidente come Greenland con Gerard Butler, ancora primo al boxoffice italiano del weekend, stia placando la sete del pubblico nostrano per il cinema hollywoodiano che diserta le sale: a questo giro il disaster movie e dramma familiare di Ric Roman Waugh ha portato a casa altri 353.000 euro, superando la soglia del milione di euro (preziosa in questo periodo), per un totale di 1.247.000. Ricordiamo che è uno dei rari casi in cui in Italia è apprezzabile su grande schermo un film spedito nello streaming in patria.

Entra in seconda posizione Lockdown all'italiana di Enrico Vanzina, satira dei mesi trascorsi in isolamento per evitare il Covid, interpretata dal quartetto Greggio-Minaccioni-Memphis-Stella: in quattro giorni incassa 218.000 euro.

Terzo posto per La vita straordinaria di David Copperfield, dove Dev Patel riporta sullo schermo il celebre personaggio di Charles Dickens, attorniato da presenze illustri nel cast, come Tilda Swinton e Hugh Laurie: la sua partenza è da 176.000 euro.