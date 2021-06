Greenland 2 con Gerard Butler e Morena Baccarin in preparazione

News Cinema

Uscito l'anno scorso, il disaster movie Greenland con Gerard Butler e Morena Baccarin vedrà un sequel, a cura dello stesso regista.

È stato annunciato un Greenland 2 con Gerard Butler e Morena Baccarin: nell'ultimo difficile anno, il primo Greenland si è difeso al di là delle aspettative. Non essendo uno dei blockbuster annunciati che le major non volevano bruciarsi in tempi di pandemia, il disaster movie di Ric Roman Waugh è uscito ugualmente negli States solo in streaming, mentre qui da noi in Italia si è addirittura visto al cinema, nella breve finestra di riapertura estiva-autunnale del 2020, portando a casa quasi 1.500.000 di euro. Nel mondo il lungometraggio ha incassato 52.300.000 dollari, che evidentemente, sommati agli introiti di noleggi e vendite digitali, hanno pagato il budget originale di 35. Quindi si riparte.

Greenland 2, quale sarà la trama del sequel con Gerard Butler