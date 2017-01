Green Lantern Corps: Tom Cruise, Jake Gyllenhaal e gli altri possibili Hal Jordan

Di Green Lantern Corps sappiamo che non arriverà in sala prima di Justice League 2 (la cui uscita è prevista per il 2019), che a scriverlo sarà David S. Goyer (autore per esempio di Batman Begins e Batman v Superman: Dawn of Justice) e che si tratterà di una specie di buddy movie con protagonisti John Stewart e Hal Jordan.

Quest’ultimo personaggio era stato interpretato da Ryan Reynolds nel film del 2011 intitolato Lanterna verde e che non ricordiamo come uno dei più entusiasmanti cinecomic di sempre. Sembra quindi poco probabile che l’attore - che pure ha notevolmente accresciuto le proprie quotazioni grazie a Deadpool - torni a indossarne il costume. Eppure Reynolds - ed è questa la notizia del giorno - appare in una lista di sei attori che potrebbero legare il proprio nome al ruolo e che è stata annunciata dalla Warner Bros. Gli altri cinque sono: Tom Cruise, Bradley Cooper, Armie Hammer, Joel McHale e Jake Gyllenhaal.

Ora, Reynolds a parte, ci sembra che Bradley Cooper abbia buone probabilità per diventare Hal Jordan, se non altro perché, proprio nel 2011, era stato preso in considerazione, salvo poi essere scartato all’indomani di un infruttuoso provino. Jake Gyllenhaal potrebbe andare bene, vista la fama di cui gode e considerato il fatto che in Spider-Man 2 aveva sfiorato il ruolo di Peter Parker quando Tobey Maguire aveva tentennato. Quanto ad Armie Hammer, si parla ormai da tempo di un suo ingresso nell’universo della DC Comics (secondo alcuni sarà ne cast di The Batman), e quindi perché non lui? Se infine Joel McHale forse non è abbastanza celebre per ottenere una parte tanto ambita, stupisce un po’ apprendere che nel gruppo figuri Tom Cruise, che non è mai stato un supereroe al cinema (anche se ha manifestato il desiderio di diventarlo).

UPDATE: secondo diverse fonti (da blog.screenweek a supereroi-news), alla lista dei possibili Hal Jordan si è aggiunto James Marsden, che in questo momento va per la maggiore per via della popolarità di Westworld. L’attore è stato Ciclope in quattro film degli X-Men e Richard White in Superman Returns.