Green Lantern Corps è ancora in cantiere nonostante gli stravolgimenti alla DC

Dopo lo stravolgimento che la Warner ha apportato nei quadri della DC, con Jon Berg spostato ad altri ruoli e Walter Hamada della New Line chiamato a dirigere il ramo della produzione, molti si stanno chiedendo con discreta preoccupazione quale sarà il futuro al cinema per molti supereroi della DC Comics. Per quanto riguarda il più volte annunciato e rimandato Green Lantern Corps, lo sceneggiatore David Goyer ha confermato che il progetto è ancora in fase di sviluppo.

Allo stesso modo però Goyer è stato evasivo quando gli hanno chiesto di reali sviluppi e date di produzione: "Non lo so. Chi lo sa, con tutto quello che sta succedendo ora nell'Universo DC? Ovviamente al momento si sta avverando un'enorme risistemazione di tutto."

Goyer sta scrivendo Green Lanter Corps insieme a Justin Rhodes. Al momento l'unica conferma è che nel film apparirà il personaggio di John Stewart, uno degli storici Lanterna Verde. La storia è infatti stata descritta sulla falsariga di un buddy-movie in stile poliziesco tra Stewart e Hal Jordan, interpretato da Ryan Reynolds nello sfortunato Green Lantern del 2011.

Adesso non resta dunque che aspettare e vedere quando Green Lantern Corps riuscirà ad avere una data d'uscita al cinema definitiva. Probabilmente non avverrà prima del 2020.