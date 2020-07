Grease: Brett Haley dirigerà il prequel Summer Lovin'

News Cinema

Amanti e nostalgici di Grease, il musical con John Travolta e Olivia Newton-John uscito nel 1978, attenzione! Danny e Sandy, anzi, due nuove e giovani incarnazioni dei protagonisti, torneranno nel prequel intitolato Summer Lovin'. A dirigerlo per la Paramount sarà Brett Haley, regista che ha debuttato nel lungometraggio cinque anni fa col film Nei miei sogni e che ha diretto recentemente per Netflix Raccontami di un giorno perfetto, con Elle Fanning.

La sceneggiatura del prequel è firmata da Leah McKendrick, che ci racconterà il primo fatidico incontro tra i due e quanto viene raccontato nella celebre canzone Summer Nights. John August, annunciato precedentemente come sceneggiatore, sembra non sia più coinvolto (probabilmente la sua stesura verrà riscritta). Se le notizie che circolano adesso sono giuste, il titolo - precedentemente annunciato come Summer Loving - ha perso anche la g finale.

Haley sostiene che la storia sarà aggiornata per il pubblico di adesso, per cui non sappiamo bene cosa aspettarci. Molti sono scettici su questo progetto, perché per replicare il successo del musical di Randal Kleiser (nato a sua volta dal musical teatrale del 1971 di Jim Jacobs e Warren Casey), oltre a due giovani attori carismatici, ci vorrebbero canzoni altrettanto memorabili. Al momento questo è tutto quel che si sa in proposito, ma vi terremo informati.