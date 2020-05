Grazie al ritorno dei drive-in l'horror The Wretched è primo al magro box-office americano

News Cinema

Come già successo un mese fa, sono ancora i drive-in gli unici cinema aperti in America e, stavolta, prediligono uno dei generi d'elezione dei film "da macchina", ovvero l'horror.

In questo periodo di lockdown delle sale, sono ancora i drive-in a "salvare" il cinema in America, dando spazio a film più piccoli o di generi tradizionalmente riservati a questo genere di fruizione. Un mese fa era toccato a due film indipendenti capeggiare un misero box-office, lontanissimo dalle cifre milionarie a cui siamo abituati. Adesso, sempre grazie a 21 drive-in, è l'horror The Wretched (di cui si parla bene) ad occupare il primo posto tra i più visti con 85.000 dollari nel weekend. Sotto potete vedere una clip del film di Brett Pierce e Drew T. Pierce, di cui sono protagonisti un ragazzino, un bosco e una strega, un classico che non manca mai di suscitare qualche brivido.

Uscito solo nei drive-in in piena pandemia il primo maggio, The Wretched ha incassato finora 296.954 dollari, certo non una grossa cifra ma significativa. Chissà se avrebbe trovato spazio in caso di distribuzione regolare. La IFC, che lo distribuisce, ha fatto uscire anche altri film nel circuito, con discreto successo, tra questi la commedia di Beanie Feldstein How to Build a Girl, adattamento di un romanzo semiautobiografico di Caitlin Moran, su un'adolescente goffa e insicura che diventa un critico musicale.

In America i drive-in sono rapidamente tornati di moda in questo difficile periodo: dei 306 totali che ancora esistono, 150 sono al momento aperti. "Se c'è bisogno di una prova che l'esperienza comunitaria della visione del cinema sul grande schermo attrae ancora il pubblico, basta guardare l'eccitazione attorno ai drive-in in Nord America e in tutto il mondo, con gli amanti del cinema che riscoprono il passatempo di un'epoca lontana che ora, nell'era del Covid-19, è particolarmente importante, essenziale, e anche moderno", ha dichiarato l'analista senior di Comscore Paul Dergarabedian.

Nell'attesa che riaprano i cinema al chiuso o all'aperto, gli americani hanno almeno questa affascinante tradizione, che in questo momento un po' gli invidiamo. In Italia, fino a poco tempo fa, esistevano solo 4 drive-in, non sappiamo se ancora attivi: a Pozzuoli, Pontedera, Roma (Casal Palocco) e San Tammaro (Caserta).