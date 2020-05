Grano rosso sangue: in Australia ancora in corso le riprese della nuova versione

News Cinema

Non tutti i set sono fermi: in Australia, Kurt Wimmer sta ancora girando Children of the Corn, nuovo adattamento del racconto di Stephen King "I figli del grano".

Quasi in tutto il mondo i set sono fermi, in attesa di capire come ripartire con l'attuale pandemia in corso. In Australia, però, c'è almeno un film che continua le riprese. Si tratta del remake, o meglio nuovo adattamento, di Children of the Corn, Grano rosso sangue, dal racconto del 1978 di Stephen King "I figli del grano", contenuto nella raccolta "A volte ritornano". Una storia che ha avuto un bizzarro successo al cinema, dove è arrivata nel 1984 con Grano rosso sangue di Fritz Kiersch, e ha avuto in tutto nove sequel, la maggior parte dei quali usciti direttamente in video.

La nuova versione di Children of the Corn è prodotta da Lucas Foster (Le Mans '66 - La grande sfida) e diretta da Kurt Wimmer. La lavorazione del film è citata in un articolo apparso su Hollywood Reporter su come il cinema cerca di affrontare la pandemia. Nell'articolo si legge: "Nei dintorni di Sydney il prodittore Lucas Foster e il regista Kurt Wimmer sono riusciti a continuare tranquillamente le riprese di Children of the Corn, un remake del classico horror del 1984, nonostante le misure di lockdown imposte in Australia il 23 marzo". Foster si è assicurato un'eccezione alle generali regole di quarantena grazie alle riprese in esterni, cast e troupe ridotti e protocolli di sicurezza messi in atto per continuare le riprese.

Questo a quanto pare non è del tutto vero, visto che il Daily Mail riporta l'intervento della polizia sul set lo scorso weekend perché qualcuno si era lamentato del mancato rispetto della prevista distanza sociale. La produzione assicura del contrario e promette di interrompere le riprese nel caso continuare diventasse più rischioso. Al momento, comunque, si va avanti. Data la storia, la maggior parte del cast è composta da ragazzini, e speriamo seriamente che i realizzatori siano più che prudenti.