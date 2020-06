Grano rosso sangue: il film da vedere e commentare insieme giovedì 11 giugno con SimulWatch

News Cinema

Un cult movie horror tratto dal racconto di Stephen King "I figli del grano", contenuto nella raccolta "A volte ritornano". Appuntamento su SimulWatch giovedì 11 giugno alle 22.

La visione condivisa di giovedì 11 giugno organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di Grano Rosso Sangue, film horror diretto nel 1984 da da Fritz Kiersch e tratto dal racconto di Stephen King "I figli del grano", contenuto nella raccolta "A volte ritornano".

L'appuntamento per vedere tutti insieme Grano rosso sangue e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato oggi giovedì 11 giugno alle 22.

Grano rosso sangue racconta la storia di una coppia in viaggio in auto che, dopo aver investito quello che scoprono essere il cadavere di un ragazzo, finiscono in una piccola cittadina sperduta tra i campi di grano del Nebraska, Gaitlin. In apparenza deserta, Gaitlin è invece la casa di una setta di bambini che adorano una divinità pagana e che hanno ucciso tutti coloro che rifiutavano di aderire al loro culto. Poco amato da King, che scrisse anche una prima versione del copione, poi scartata, il film ha raggiunto ugualmente lo status di cult movie, e ha generato una lunga serie di remake (siamo arrivati a quota nove). In arrivo è anche un remake del film originale, che è diretto da Kurt Wimmer è che uno dei pochi film le cui riprese sono proseguite (in Australia) a dispetto della pandemia globale.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

