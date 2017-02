Grande gioia per i due premi Oscar italiani Alessandro Bertolazzi e Giorgio Gregorini per Suicide Squad

Dalle prime esperienze negli anni 80 al riconoscimento più ambito nell'industria cinematografica. Alessandro Bertolazzi (al centro) e Giorgio Gregorini (a sinistra) sono gli italiani protagonisti della notte degli Oscar grazie alla vittoria nella categoria Make-up & Hairstylist, o per capirci meglio, trucco e parrucco. Con il loro lavoro sul set di Suicide Squad, unica nomination per il cinecomic di David Ayer, hanno contribuito in maniera determinante al successo del film creando il look di personaggi come il Joker di Jared Leto o l'Harley Quinn di Margot Robbie.

Una ricerca incrociata fa contare questa come la loro nona collaborazione, ma entrambi hanno un lungo e impressionante curriculum che mette in chiaro quanto la loro professionalità sia apprezzata in Italia e soprattutto all'estero. Il trucco di Bertolazzi è stato personalmente richiesto da artisti come Javier Bardem, Naomi Watts e Monica Bellucci che hanno portato l'artista a lavorare su film come Malèna, J. Edgar, Skyfall, The Impossible, mentre Gregorini è stato parrucchiere sui set di Avengers: Age of Ultron, Angeli e demoni, Gangs of New York e Moulin Rouge. I due sono saliti sul palco dell'Academy insieme all'altro make-up artist di Suicide Squad, Christopher Allen Nelson, per ritirare l'Oscar. Questo il video dell'emozionante momento.