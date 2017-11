Gran Premio del Doppiaggio 2017: segui la diretta streaming della cerimonia

Gran Premio del Doppiaggio 2017: Non perdere questa sera, a partire dalle ore 21.00, la diretta streaming dall'Auditorium Parco della Musica di Roma del Gran Galà delle voci. La serata dei premiazioni dei migliori professionisti dell'anno, alla presenza di ospiti illustri è condotta da Pino Insegno e Monica Marangoni.

Quando il Doppiaggio fa la differenza!





Giunto alla IX edizione, il Gran Premio del Doppiaggio, anche quest'anno riconoscerà le migliori voci del cinema e delle serie tv contemporanee, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e i tecnici in sala. Questo evento, unico nel suo genere, nasce per dare visibilità ad un'eccellenza italiana, l'arte del doppiaggio, appunto, nota in tutto il mondo, e per far conoscere al grande pubblico, le figure professionali e artistiche che "danno voce" ai nostri beniamini.