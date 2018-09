Gotti - il primo padrino: John Travolta si arrabbia in una clip in italiano e in esclusiva

Come ha raccontato lui stesso durante un'ospitata allo show di Jimmy Fallon, è stata la famiglia Gotti a ritenere John Travolta come il miglior possibile interprete per incarnare John Gotti sullo schermo. Gotti - Il primo padrino racconta l'ascesa criminale del boss italo-americano scomparso sedici anni fa per un cancro alla gola, che fu a capo della famiglia Gambino di New York. Il film racconta l'ascesa di Gotti, in sostanza diventato negli anni 80 una celebrità, sempre estremamente elegante e abile nel rimanere intoccabile di fronte alla legge. Diretto da Kevin Connolly, Gotti - Il primo padrino esce nelle sale italiane giovedì 13 settembre.

Qui sotto una clip in italiano e in esclusiva del film in cui vediamo un diverbio tra Gotti e la moglie Victoria (intepretata da Kelly Preston, la vera moglie dell'attore) in carcere di fronte ai figli.



Gotti: Clip Italiana Ufficiale Esclusiva del Film - HD