Gotham Awards: i candidati a miglior film diretti tutti da donne

Il primo premio tradizionale della stagione dei premi chiarisce subito come le cose stiano cambiando, ai Gotham Awards si festeggia un risultato storico: i candidati per il miglior film sono tutti diretti da donne.

I Gotham Awards sono tradizionalmente la prima tappa della stagione dei premi, dedicata al cinema indipendente. L’annuncio delle nomination della 30esima edizione dimostra che quest’anno sarà un’edizione storica: per la prima volta tutti i nominati come miglior film sono diretti da donne. Fra questi The Assistant di Kitty Green, First Cow di Kelly Reichardt, Mai raramente a volte sempre di Eliza Hittman, il Leone d'oro di Venezia, Nomadland di Chloé Zhao, e Relic di Natalie Erika James.

Nomination postuma, nella la categoria miglior attore, per Chadwick Boseman in Ma Rainey’s Black Bottom, cosa che si ripeterà molto probabilmente negli altri premi, fino all’Oscar. Oltre a lui, Riz Ahmed per Sound of Metal, Jude Law per The Nest, John Magaro in First Cow e Jesse Plemons per I’m Thinking of Ending Things.

Non sono i premi più significativi per avere un’idea della direzione in cui andrà la stagione dei riconoscimenti nei prossimi mesi, basti pensare alla mancata candidatura per Vanessa Kirby o Carey Mulligan.