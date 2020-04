Gore Verbinski prepara un film animato in CGI per Netflix

News Cinema

Il poliedrico regista Gore Verbinski, che ha affrontato tutti i generi nella sua carriera, dopo Rango torna all'animazione con un film da lui scritto e diretto per Netflix.

Non si può certo dire che Gore Verbinski sia uno di quei registi che fanno sempre lo stesso film. Nella sua carriera si è cimentato con generi e forme diverse, affrontando l'horror con The Ring, il cinema di avventura fantastico coi Pirati dei Caraibi, l'animazione e il western con Rango e Lone Ranger. Adesso sta per tornare al cinema d'animazione in CGI, con un film da lui scritto, diretto e prodotto per Netflix.

A riportare per primo la notizia è stato il sito web Discussing FIlms, che non ha però altre informazioni al riguardo sul genere e sull'eventuale trama, né ovviamente sui tempi di realizzazione, data l'attuale emergenza sanitaria. Ci fa comunque piacere che il regista torni a visitare un genere in cui ha offerto già un'ottima prova perché Rango, che era stato anche candidato all'Oscar, era un vero gioiellino.