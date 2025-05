Good Fortune: il trailer ufficiale del film in cui Keanu Reeves è un angelo pasticcione

News Cinema

Debutta a ottobre nei cinema americani Good Fortune, la commedia scritta e diretta dall'Aziz Ansari di Master of None che, oltre a Keanu Reeves, vede protagonisti lui, Seth Rogen e Sandra Oh. Ve ne mostriamo il primo trailer ufficiale.

Noto principalmente per serie come Parks and Recreation e Master of None, ma con un sacco di ruoli cinematografici alle spalle, Aziz Ansari ha debuttato nella regia con un film che lo vede anche sceneggiatore e attore dal titolo Good Fortune.

Il film, di cui vi mostriamo di seguito il primo trailer ufficiale originale, e che debutterà in ottobre negli Stati Uniti, racconta una storia assai curiosa: quella di un angelo di nome Gabriel - non il più brillante della sua categoria - che, sceso sulla terra, ne combina un po' di tutti i colori. E, soprattutto, fa un po' di casino quando, nel tentativo di dimostrare a un lavoratore precario che i soldi, nella vita, non contano più di tanto, lo rende protagonista di uno scambio di corpi con il suo ricco datore di lavoro.

Nel ruolo dell'angelo c'è un divertentissimo Keanu Reeves (che adoriamo un po' sempre, ma soprattutto quando si presta con grande ironia a operazioni del genere), mentre gli altri due personaggi sono interpretati rispettivamente da Ansari e da Seth Rogen. Nel cast del film anche Sandra Oh (un altro angelo, che toglierà le ali a Gabriel per punirlo della sua goffaggine) e Keke Palmer.

