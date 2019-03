Good Boys: un trailer (red band) della commedia prodotta da Seth Rogen e Evan Goldberg

È stato presentato ieri al SXSW (che è la versione abbreviata di South by SouthWest, il festival di Austin che è oramai uno degli appuntamenti più importanti del cinema americano indipendente e non solo) un film che si chiama Good Boys, e che è una commedia prodotta da Seth Rogen e Evan Goldberg che è stata descritta come una sorta di Superbad con dei protagonisti ancora più giovani: da teen comedy a pre-teen comedy.

Anche in Good Boys, infatti, si parla di maniera comica di un gruppo di amici e della loro timida, complessa ed disastrosa missione di scoperta dell'universo femminile e del sesso: nello specifico quella di tre pre-adolescenti che vogliono imparare - e in fretta - come si baci una ragazza.

Più nel dettaglio, la storia è quella di Max (Jacob Tremblay), che va nel panico dopo essere stato invitato a un "kissing party" poiché lui, un bacio, non l'ha mai dato e non sa come si faccia. Con i suoi due migliori amici, Thor (Brady Noon) e Lucas (Keith L. Williams), decide allora di utilizzare il drone di suo padre per spiare una coppia di ragazzi più grandi, con esiti ovviamente disastrosi: loro vengono scoperti, il drone distrutto, e per trovare i soldi utili a ricomprarlo prima che il genitore se ne accorga le cose si faranno ancora più complicate, fino a comprendere della droga rubata, il paintball e delle terrificanti ragazze adolescenti.

Good Boys è stato sceneggiato e diretto da Lee Eisenberg & Gene Stupnitsky. Nelle sale americane arriverà il prossimo 16 agosto e questo è il suo primo trailer: ovviamente red band.



Good Boys: Il Trailer Ufficiale del Film - HD