Gomorroide: il film da ridere sulla camorra diretto e interpretato da I Ditelo Voi

News Cinema

La sitcom di YouTube passata per Made in Sud approda al cinema in una commedia piena di attori che è anche un inno all'amicizia.

Sembra una parolaccia, un virus o un problema di salute legato alle sorti del nostro posteriore… e invece Gomorroide è il titolo di un film e di un telefilm sulla camorra di cui questo film racconta. I tre protagonisti, che sono anche i registi e gli sceneggiatori, ci tengono però a dire che non si tratta di una parodia dell'arcinota serie tv sulla malavita campana Gomorra, perché l'intento è sia di far ridere che di far riflettere su un'erba cattiva purtroppo inestirpabile. Gomorroide è l’esordio cinematografico del gruppo I Ditelo Voi, formato da Francesco De Fraia, Raffaele Ferrante e Domenico Manfredi. Anche autori della sceneggiatura, i tre si sono lasciati affiancare, sul set, da Gianni Ferreri, Elisabetta Pellini, Francesco Paolantoni, Maurizio Casagrande.

Gomorroide: la trama e il trailer

Francesco, Mimmo e Lello sono tre amici che condividono set di Gomorroide, telefilm di grande successo che mette alla berlina la temibile organizzazione criminale napoletana. I tre attori che interpretano i crudeli e bizzarri camorristi diventano delle vere e proprie star e nella vita reale sono molto diversi fa loro. Francesco è il playboy vincitore di un reality show che ama le donne e il lusso, Lello è il pignolo attore di teatro sperimentale tormentato dall'idea che una fan possa assassinarlo, Mimmo è un cabarettista con una "passione segreta" che lo ha portato quasi sul lastrico. Siccome il telefilm ridicolizza la camorra, la gente comincia a opporsi alle prepotenze dei malavitosi, che decidono di smettere di ignorare Francesco, Lello e Mimmo e un giorno inviano dei proiettili intimidatori alla sede della rete televisiva per cui lavora il trio, al quale non resta che entrare in un programma di protezione.

Gomorroide: Il trailer del film - HD

Come nasce Gomorroide e altre curiosità sul film

L'idea di Gomorroide non nasce a breve distanza dal film del 2017, ma nel 2012. I Ditelo Voi, leggendo "Gomorra" di Roberto Saviano, hanno pensato a una parodia e hanno dato vita a una serie di sketch che sono andati a formare una sitcom uscita su YouTube. A tal proposito Lello ha dichiarato: "Noi abbiamo guardato un po’ tutto il percorso di Saviano, lo abbiamo fatto anche in modo serioso, per poi cercare di riderci su. Anche se con lui non ne abbiamo parlato".

Il passo successivo è stato portare gli sketch alla celeberrima trasmissione televisiva Made in Sud. Quando sono approdati sul grande schermo con i loro personaggi, Francesco, Lello e Mimmo sapevano di non poter ostacolare la camorra, ma se c'era una cosa che la loro comicità poteva contribuire a non fermare, questa cosa era la satira. In Gomorroide, nel quale i tre protagonisti interpretano anche altri ruoli, recitano pure attori non professionisti. "Diciamo che il nostro è un neorealismo in napoletano" - ha spiegato Mimmo a riguardo. "Quando non ci sono soldi, si prende gente per strada, vieni 'a recità, vié…".

Produzione low budget in cui c'è anche Nicola Nocella, Gomorroide non è solo una presa in giro dei boss campani, ma anche "un film sull'amicizia dove i personaggi si legano pur provenendo da estrazioni sociali differenti. È un film ricco di elementi, di divertimento e di riferimenti al cinema". Fra questi riferimenti, Pulp Fiction, la saga di Batman e i film dei fratelli Coen.

Gomorroide: Clip del film: Un fan insospettabile

Chi sono I Ditelo Voi

I Ditelo Voi sono nati come un gruppo di teatro amatoriale. Prima c'erano Francesco e Lello e poi si è aggiunto Mimmo. All’inizio c'era anche un quarto elemento che accompagnava i comici con la chitarra, e infatti il gruppo si chiamava I Ditelo Voi Quartet. Era il 1995 e nel '97-98 I Ditelo Voi hanno partecipato alla trasmissione TeleGaribaldi, poi, nel ’99, ad Avanzi Popolo su TeleNapoli. In quest’ultimo programma hanno interpretato la finta telenovela Orip Orap, che nel 2000 è diventata una trasmissione indipendente, sempre su TeleNapoli. Nel 2002 I Ditelo Voi hanno preso parte al programma di Gianni Morandi Uno di noi, e nel 2004 all'ultima edizione di Super Ciro. Nel curriculum di Mimmo, Francesco e Lello ci sono poi Colorado Cafè, Tribbù, il programma radiofonico Pelo e Contropelo su Radio Kiss Kiss, lo spettacolo teatrale scritto da Gianluca Ansanelli "Triccheballacche". Nel 2012, è uscita su YouTube, come già detto, la sitcom Gomorroide.

Passando al cinema, I Ditelo Voi sono stati protagonisti, nel 2004, della commedia di Duccio Forzano Ventitré. Nel 2013 hanno ottenuto invece un ruolo nel film Un boss in salotto come indagati in tribunale. Nel 2015 Maurizio Casagrande li ha voluti nel suo film da regista Babbo Natale non viene da Nord.

I Ditelo Voi hanno anche un pubblico all’estero. Hanno portato il loro spettacoli, per esempio, in Canada e a Boston. Hanno stabilito di chiamarsi I Ditelo Voi perché, quando hanno deciso di darsi un nome, non riuscivano a mettersi d’accordo. Ognuno voleva che fossero gli altri a scegliere, di qui i "Ditelo Voi".