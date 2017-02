Gomorroide: I Ditelo Voi in una clip esclusiva della film parodia della celebre serie tv

Prima c'è stato Gomorroidi, la parodia della celebre serie TV proposta all'interno del programma di Rai Due Made in Sud di cui sono tra i protagonisti più popolari. I Ditelo Voi, trio comico formato da Francesco De Fraia, Raffaele Ferrante e Domenico Manfredi, arrivano ora sul grande schermo con una versione cinematografica inititolata Gomorroide, che uscirà nei cinema il 9 marzo prossimo distribuita da Tunnel Produzioni.

Ve ne mostriamo oggi una clip in anteprima in cui il nostro trio, braccato dalla malavita, si trova alle prese con un improbabile equivoco e un problemino da risolvere...





La trama di Gomorroide:

La camorra è in ginocchio.

Il merito di questo inaspettato declino è del più grande fenomeno mediatico degli ultimi anni: GOMORROIDE, un telefilm comico che prende in giro la spietata organizzazione criminale. Grazie alla frizzante irriverenza della serie, la gente ha meno paura della malavita e si ribella ai piccoli soprusi che prima subiva.

Il successo travolgente del telefilm, trasforma i tre attori, interpreti dei feroci e strampalati camorristi, in vere e proprie star. Quando all’emittente televisiva viene recapitata una busta con tre proiettili indirizzata agli attori, nessuno prende veramente sul serio quell’intimidazione.

Almeno finché un divertente susseguirsi di eventi ed equivoci, costringerà il trio, loro malgrado, ad entrare in un programma di protezione che li sballotterà su e giù per l'Italia. Ma la camorra, accusata ingiustamente, non resterà con le mani in mano...