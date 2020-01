Golden Globes: C'era una volta... a Hollywood, uno dei trionfatori della serata, avrà una versione da 4 ore

News Cinema

Il regista, premiato per la sceneggiatura e per il miglior film commedia/musicale, ha anche detto quando la vedremo, rispondendo a Brad Pitt, che ha portato a casa il Globo d'oro come miglior non protagonista.

Uno dei trionfatori dei Golden Globes 2020, è sicuramente C'era una volta... a Hollywood, il nono film di Quentin Tarantino che ha portato a casa il premio come miglior film commedia o musicale, per la miglior sceneggiatura e miglior attore non protagonista a Brad Pitt, al suo secondo GG dopo quello per L'esercito delle 12 scimmie (per il miglior protagonista niente da fare per Leonardo DiCaprio, nell'anno del Joker di Joaquin Phoenix).

Dopo l'uscita delle varie versioni homevideo del film, tra cui la splendida collector's edition con abbondanti gadget, serpeggiava una certa delusione tra i moltissimi che hanno amato il ritorno di Tarantino alla fatale estate del 1969, per la scarsità delle scene aggiunte, quando si sapeva che aveva girato molto, molto di più. Bene, dovremo probabilmente aspettare solo un anno per vedere la versione completa da 4 ore.

Questo è quanto ha rivelato Tarantino a Collider, in un'intervista a cui era presente proprio Brad Pitt, che dopo la seguente dichiarazione dell'autore gli ha posto la fatidica domanda: "È tutto buono, è tutto fantastico. Non so se il pubblico lo vedrebbe, ma io lo amo. Così l'ho fatto vedere a Tom Rothman (presidente della Sony, ndr) dicendogli 'ecco, questo è tutto. Sappiamo che è un film, ma forse puoi aiutarci perché ci piace tutto". E a Rothman a quanto pare la versione lunga è piaciuta moltissimo.

A questo punto Brad Pitt gli ha chiesto: "La domanda vera è: vedremo questa versione in un modo o nell'altro?" e Tarantino ha risposto: "Guarda, è tutto buono, per cui, una volta decisa la questione, forse tra un anno, probabilmente lo faremo".

Tra le scene tagliate nel film ce n'è almeno un'altra - una è stata inserita nella versione home video - col Charles Manson di Damon Herriman (che l'attore dichiara "più leggera") e poi c'è la famosa questione di Tim Roth, che speriamo di veder riapparire. Non vediamo l'ora di vedere la versione di 4 ore e nel frattempo, congratulazioni ai vincitori!