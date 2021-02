Golden Globes 2021: I Candidati ai premi per il Cinema

News Cinema

Saranno consegnati questa notte a Los Angeles gli ambiti premi Golden Globes per il cinema e la TV, assegnati ogni anno dalla HFPA, l'associazione della stampa estera di Hollywood. Ecco quali sono i candidati ai premi e ecco come vedere la cerimonia di premiazione in diretta in Italia.

Considerati secondi per importanza soltanto agli Oscar (fatta eccezione per i premi dei più prestigiosi festival internazionali), saranno assegnati questa notte a Los Angeles i Golden Globe 2021, i riconoscimenti della HFPA, l'associazione della stampa estera di Hollywood, al meglio del cinema e della tv dell'anno appena passato. Le regole di questa edizione sono state modificate a causa della pandemia, per poter permettere anche ai film che hanno saltato la sala per andare direttamente in streaming di essere candidati. Quella che vedremo sarà dunque una serata che rispetta i protocolli sanitari e che lascia collegati da casa tutti i candidati. Anche le stesse presentatrici Tina Fey e Amy Poehler non saranno fisicamente nello stesso luogo.

Golden Globes 2021: come vederli in diretta in Italia

La cerimonia di premiazione dei Golden Globes 2021, arrivati alla loro 78esima edizione, sarà trasmessa da Sky. La diretta dell’attesa premiazione andrà infatti in onda eslusivamente su Sky Atlantic e Sky TG24, nella notte fra 28 febbraio e 1 marzo. È doppia la modalità di fruizione offerta da Sky. Il canale tradizionalmente dedicato alla serialità proporrà dalle 00:30 la diretta integrale della serata per poi offrire, lunedì sera dalle 19.40, una versione più corta con gli highlights. Il canale di news seguirà in diretta dall’1:00 la serata da studio, commentata da Denise Negri (Sky TG24), Federico Chiarini (Sky Atlantic) e Francesco Castelnuovo (Sky Cinema), con numerosi contributi video e approfondimenti e con la partecipazione di Alessandra Venezia, membro della Hollywood Foreign Press Association (HFPA), e della giornalista e scrittrice Marta Perego. L'inizio effettivo della cerimonia di premiazione è previsto le ore 2:00.

Golden Globes 2021: i candidati Favoriti

Ci sono i titoli che ci si aspettava che ci fossero: quelli provenienti dalle piattaforme come Mank e Il processo ai Chicago 7 (Netflix) e One Night in Miami e Borat 2 (Prime Video); e quelli che hanno conquistato i grandi festival internazionali (Nomadland, Leone d'oro a Venezia, ma anche il Pieces of a Woman che è valso la Coppa Volpi a Vanessa Kirby). E ci sono titoli invece che da noi ancora non si sono visti o son meno noti, come Una donna promettente, The Father, Palm Springs e Music.

È un'edizione inevitabilmente particolare, quella dei Golden Globe Awards 2021, che segna il dominio delle piattaforme per via della pandemia e della chiusura delle sale, ma in tutto questo anche l'associazione della stampa estera di Hollywood ha mostrato una certa arcaicità portata alla luce dalla giornalista norvegese Kjersti Flaa che ha accusato l'HFPA, fondata nel 1943, di istituzionalizzare una "cultura della corruzione", sostenendo che l'organizzazione esentasse operi come una sorta di cartello, escludendo candidati qualificati, tra cui lei stessa. Inoltre, proprio in questi giorni, alcune star di Hollywood tra cui Chris Hemsworth, Jack Black, Viola Davis e Kerry Washington, stanno condividendo sui social un post in cui si segnala un fatto sconcertante: tra gli 87 membri dell'associazione non c'è nessun nero.

Queste sono tutte le nomination cinematografiche ai Golden Globes 2021.

Golden Globe 2021: Tutte le nomination per il cinema

Miglior film drammatico

Miglior film commedia o musicale

Miglior regista

Miglior attrice in un film drammatico

Miglior attrice in un film commedia o musicale

Migliori attore in un film drammatico

Miglior attore in un film commedia o musicale

Miglior attrice non protagonista

Miglior attore non protagonista

Miglior film straniero

Miglior film d'animazione

Miglior Sceneggiatura

Emerald Fennell per Una donna promettente Jack Fincher per Mank Aaron Sorkin per Il processo ai Chicago 7 Christopher Hampton e Florian Seller per The Father Chloé Zhao per Nomadland

Miglior colonna sonora

Alexandre Desplat per The Midnight Sky Ludwig Goransson per Tenet James Newton Howard per Notizie dal mondo Atticus Ross e Trent Reznor per Mank Jon Batiste, Atticus Ross e Trent Reznor per Soul

Miglior canzone

"Fight for you" - Judas and the Black Messiah "Hear My Voice" - Il processo ai Chicago 7 "Io sì" - La vita davanti a sé "Speak Now" - One night in Miami "Tigress & Tweed" - The United States vs. Billie Holiday

