Golden Globes 2021: Chadwick Boseman riceve la nomination postuma

Tra i candidati come miglior attore protagonista ai Golden Globes 2021 c'è anche il compianto Chadwick Boseman per il film Ma Rainey's Black Bottom.

È arrivato l'annuncio dei primi prestigiosi premi che dovranno riconoscere i migliori film della disastrata annata 2020. L'HFPA, l'Associazione della Stampa Estera di Hollywood, ha modificato le regole per poter considerare anche quei film che hanno saltato l'uscita in sala, vista la chiusura dei cinema per la pandemia negli USA e in gran parte del mondo. Tra le nomination dell'edizione dei Golden Globes 2021 spicca quella a Chadwick Boseman, l'attore che ha guadagnato una notorietà a livello mondiale con il film Black Panther e che è deceduto il 28 agosto 2020 dopo quattro anni di lotta contro un cancro al colon.

Boseman riceve dunque postuma la sua prima candidatura ai Golden Globes per essere stato riconosciuto come uno dei cinque migliori attori protagonisti del 2020 in un ruolo drammatico. Il film con la sua ultima performance è Ma Rainey's Black Bottom, disponibile dallo scorso dicembre sulla piattaforma di Netflix, che racconta la storia della una cantante blues Ma Rainey (interpretata da Viola Davis, candidata anche lei come miglior attrice protagonista), che trova un'intesa artistica con il trombettista Levee (il personaggio di Boseman).