Golden Globes 2020, Nomination: ecco tutti i candidati

News Cinema

Annunciate oggi a Los Angeles le candidature ai premi assegnati ogni anno dall'associazione della stampa estera di Hollywood.

Sono state appena annunciate a Los Angeles le nomination della 77esima edizione dei Golden Globe Awards, i premi assegnati dall'associazione della stampa estera hollywoodiana che sono considerati appena sotto un gradino degli Oscar e in qualche modo loro anticipatori.

Storia di un matrimonio di Noah Baumbach è il film che ha ottenuto il più altro numero di nomination, sei: come miglior film drammatico, miglior sceneggiatura, migliori attore e attrice protagonista (Adam Driver e Scarlett Johansson), miglior attrice non protagonista (Laura Dern) e miglior colonna sonora.

A seguire, un altro titolo targato Netflix (che come produzione ha portato a casa 17 nomination, più del doppio della Sony, arrivata seconda con 8): The Irishman di Scorsese, a quota cinque, nominato come miglior film nella stessa categoria di quello di Baumbach, miglior regia e sceneggiatura e, due volte (Al Pacino e Joe Pesci) per il miglior attore non protagonista. Bob De Niro non pervenuto.

Cinque nomination anche per C'era una volta a... Hollywood di Tarantino: miglior film commedia o musicale, regia, sceneggiatura, attore protagonista e non protagonista, andate a Leo DiCaprio e Brad Pitt.

Seguono, a quota quattro nomination Joker di Todd Phillips (film, regia e attore protagonista, oltre che colonna sonora) e, un po' a sorpresa, un terzo film Netflix, I due Papi.

A contendersi il titolo di miglior film drammatico, con Storia di un matrimonio e The Irishman, sono appunto Joker, I due Papi e 1917, il war movie di Sam Mendes.

Aspiranti al titolo di miglior film commedia o musicale con Tarantino, invece, sono Domemite is my Name, Jojo Rabbit, Cena con delitto e Rocketman.

I Golden Globes 2020 verranno assegnati il prossimo 5 gennaio.

Golden Globe 2020: Tutte le nomination per il cinema

Miglior film drammatico

Miglior film commedia o musicale

Miglior regista

Miglior attrice in un film drammatico

Miglior attrice in un film commedia o musicale

Migliori attore in un film drammatico

Miglior attore in un film commedia o musicale

Miglior attrice non protagonista

Miglior attore non protagonista

Miglior film straniero

The Farewell (Cina) Dolor y Gloria (Spagna) I Miserabili (Francia) Parasite (Corea del Sud) Ritratto della giovane in fiamme (Francia)

Miglior film d'animazione

Miglior Sceneggiatura

Noah Baumbach per Storia di un matrimonio Bong Joon Ho per Parasite Anthony McCarten per I Due Papi Quentin Tarantino per C'era una volta a ... Hollywood Steven Zaillian per The Irishman

Miglior colonna sonora

Miglior canzone

"Beautiful Ghosts" (Cats) "(I'm Gonna) Love Me Again" (Rocketman) "Into the Unknown" (Frozen 2) "Spirit" (Il Re Leone) "Stand Up" (Harriet)

Guarda anche Tutte le nomination ai Golden Globes 2020 per la TV