Golden Globes 2018: i discorsi sul palco dei vincitori

Riportiamo qui in basso i link ai video dei principali premiati con il Golden Globe 2018 nelle categorie cinema: Frances McDormand, James Franco, Gary Oldman, Saoirse Ronan e Guillermo Del Toro. Per agevolarvi l'ascolto e la comprensione, corrediamo i video con la trascrizione in italiano degli interi speech.

FRANCES McDORMAND

Miglior Attrice Protagonista in un film drammatico per Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Bene, ho un paio di cose da dire. Sarò breve, perché siamo qui da molto e abbiamo bisogno di un po' di tequila. Tutte voi signore con me in questa categoria, al bar la tequila la offro io. Grazie alla Stampa Estera di Hollywood, non sono ancora sicura di riconoscerli quando li incontro, ma negli ultimi trentacinque anni mi piace vedere le loro facce. E poi, ammettiamolo, hanno eletto un presidente donna. Solo per dire.

Martin McDonagh, tu sai come mi sento ad essere la tua Mildred Hayes. Il suo ispido inspirare e il suo feroce espirare è una prova della mia gratitudine. Il nostro produttore Graham Broadbent, grazie per avermi ascoltato e aver dato valore ai miei suggerimenti. A Fox Searchlight, che ha permesso al nostro film di trovare un suo pubblico e stiamo ancora facendo accomodare gente nei cinema malta e mattone di tutto il paese. Chiamatemi old-fashioned, ma questa cosa mi piace. E ho menzionato i miei due cowboy preferiti, Sam e Woody, che davvero lo sono?

Poi dovrei elencare l'intero cast e la troupe del nostro film, perché tutti hanno dato il meglio. Il meglio del loro meglio. Per esempio, io non so lanciare una palla da baseball ma sono riuscita a tirare un cocktail molotov da un edificio a un altro attraversando due corsie di strada. È stato un spasso, ma non fatelo a casa.

Molti di voi sanno che le mie opinioni politiche sono private, però davvero grande essere in questa sala stasera e essere parte di questo movimento tettonico del potere strutturale nella nostra industria. Credetemi, le donne presenti stasera non sono qui per il buffet, sono qui per lavoro. Grazie.

JAMES FRANCO

Miglior Attore Protagonista in un film Musical o Commedia per The Disaster Artist

La prima persona che devo ringraziare è lui in persona, Tommy Wiseau. Vieni qui, Tommy! Diciannove anni fa lui era bloccato nel traffico verso i Golden Globes e disse al mio migliore amico Greg: "Golden Globes e allora? Non sono invitato, so che non mi vogliono con il mio accento e questi capelli lunghi e allora gliela faccio vedere io. Non aspetto Hollywood, io faccio il mio film".

Sono molto felice di condividere questo momento con lui. Grazie alla Stampa Estera di Hollywood per il supporto in tutti questi anni, a voi Steve, Daniel, Hugh, Ansel siete tutti miei fratelli, lo sapete. Grazie. Questo film è costruito sul peggior film mai realizzato, ma in realtà è un film sull'amicizia e quest'anno ho imparato da tutti i miei amici e collaboratori, il mio amico di lunga data nell'entertainment Seth Rogen che conosco da Freaks and Geeks, Evan Goldberg, James Weaver, Vince Jolivette, grazie davvero.

Alex McAtee, il tuo Tommy è un regista migliore e una persona più responsabile, grazie. A24, mi avete da Spring Breakers. New Line, Good Universe, grazie per il vostro amore. Ed infine mio fratello... quando ero all'università dicevo che volevo il mio personale fratello Coen, qualcuno con cui collaborare. Ho scoperto di avere il mio personale fratello Franco. Lo amo più di qualunque altra cosa e ringrazio mia madre per avermelo dato.

GARY OLDMAN

Miglior Attore Protagonista in un film drammatico per L'ora più buia

È con molta umiltà e sorpresa che mi sento chiamare sul palco. Vorrei ringraziare i miei colleghi candidati per il loro bellissimo lavoro, sono in eccellente compagnia questa sera, davvero. Winston Churchill diceva: "I miei gusti sono semplici, ciò che mi soddisfa con facilità è solo il meglio" e io sono circondato soltanto dal meglio.

Kristin Scott Thomas, grazie alla mia bellissima Clementine, il tuo lavoro è squisito e grazie per aver resistito a tutti quegli orribili sigari. Lily James, Ben Mendelsohn, Stephen Dillane, Ronald Pickup, avete talento, siete d'aiuto, avete passione ed è stata una gioia lavorare con voi. Vorrei ringraziare il magnifico team del make-up, Kazuhiro Tsuji, Lucy Sibbick e David Malinowski, la vostra arte non ha eguali. Siete stati gentili, divertenti e pazienti, abbiamo superato sessantatre applicazioni di trucco.

Vorrei ringraziare i produttori Douglas Urbanski, Tim Bevan, Eric Fellner, Lisa Bruce, Anthony McCarten e mia moglie che ha sopportato la mia follia per più di un anno. Diceva agli amici "vado a dormire con Winston Churchill, ma mi sveglio con Gary Oldman" che credo sia meglio del contrario.

Sono molto orgoglioso de L'ora più buia, perché illustra come parole e azioni possano cambiare il mondo e mamma mia, se ne abbiamo bisogno. Grazie alla Stampa Estera di Hollywood e grazie Winston Churchill.

SAOIRSE RONAN

Migliore Attrice Protagonista in un musical o commedia per Lady Bird

Grazie! Mia mamma è su Face Time in questo momento laggiù sul telefono di qualcuno, quindi ciao! Non ho tempo di ringraziare, ma voglio soltanto dire quanto sia d'ispirazione essere in questa sala stasera, sono qui con la mia migliore amica Eileen. Vorrei ringraziare La Stampa Estera di Hollywood per questo premio, A24, Greta, tutti i produttori del film, tutti le donne che amo e che mi sono vicine tutti i giorni della mia vita e mia madre, che è su Face Time, tutti miei amici, i miei fan e tutte le persone che sono in questa sala. Grazie mille per questo premio, grazie.

GUILLERMO DEL TORO

Miglior Regista per La forma dell'acqua

Oh, wow... speravo di soffiarmi il naso con questo (mostra un foglio su cui ha annonotato il suo discorso). Sin dall'infanzia sono stato fedele ai mostri sono stato salvato e assolto da loro, perché credo che i mostri siano i santi protettori nelle nostre felici imperfezioni, permettono e personificano la possibilità dell'errore.

Per venticinque anni ho realizzato a mano piccole e strane favole, fatte di movimento, colore, luci e ombre, e in molti di questi casi, in tre casi precisi, queste strane storie, queste favole mi hanno salvato la vita. Una volta con La spina del diavolo, una volta con Il labirinto di Pan e ora con La forma dell'acqua, perché per un regista queste non sono solo parti della sua filmografia, un regista fa un patto con particolari ed efficiente diavolo che si prendono tre anni della tua per darti una voce in più sull'Internet Movie DataBase. Queste cose sono una biografia e sono la vita.

Vorrei ringraziare la Stampa Estera di Hollywood, la Fox Searchlight e... (la regia alza la musica per invitare il regista a concludere) abbassate la musica ragazzi, mi ci sono voluti venticinque anni per essere qui, datemi un minuto (applausi). Non sarei qui senza il mio cast e la mia troupe e voglio nominare alcune fantastiche donne sedute a quel tavolo, Sharon, Nancy, Octavia, Sally, Kimmy e Vanessa senza le quali non sarei qui. Vi ringrazio, i miei mostri vi ringraziano e da qualche parte Lon Chaney ci sorride. Grazie molte.