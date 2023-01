Golden Globe 2023 - Dove seguire la cerimonia in diretta?

News Cinema

L'80ª edizione dei Golden Globe si terrà questa sera, 10 gennaio. Ecco chi sono candidati e tutti i dettagli per seguire la cerimonia in diretta.

Dopo un anno d'assenza, la cerimonia dei Golden Globe è pronta a tornare. Questa sera - 10 gennaio - si terrà infatti l'80ª edizione dei premi assegnati dall'Hollywood Foreign Press Association, nella prestigiosa cornice del Beverly Hilton Hotel di Los Angeles. Dopo la cancellazione della cerimonia dello scorso anno - dovuta alle polemiche scaturite intorno alla mancanza di diversità nell'assegnazione dei riconoscimenti - tornerà anche la consueta diretta televisiva, trasmessa su NBC. Ecco dunque come seguire l'evento ed alcuni dettagli su una delle serate più importanti della stagione dei premi.

Golden Globe 2023 - Dove e come seguire la cerimonia in diretta TV e Streaming?

L'80ª edizione dei Golden Globes sarà quindi trasmessa, negli Stati Uniti, in diretta su NBC e in streaming su Peacock. E! si occuperà invece del red carpet, a partire da mezzanotte circa - ora italiana. In Italia la cerimonia sarà invece trasmessa - sempre in diretta - in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming su Now. All'una del mattino prenderà il via il collegamento, mentre l'evento comincerà intorno alle 02:00. A condurre la cerimonia sarà Jerrod Carmichael, attore, scrittore e stand-up comedian americano. Al suo fianco - come nella migliore delle tradizioni - un nutrito numero di star, coinvolte nell'evento in qualità di presentatori delle numerose categorie: Ana de Armas, Ana Gasteyer, Billy Porter, Colman Domingo, Jamie Lee Curtis, Michaela Jaé Rodriguez, Natasha Lyonne, Nicole Byer, Niecy Nash-Betts, Quentin Tarantino e Tracy Morgan. In queste ore, è stata poi confermata la presenza di numerose altre star, alcune delle quali candidate nelle principali categorie dei Golden Globe: Jennifer Coolidge, Claire Danes, Cole Hauser, Glen Powell, Harvey Guillén, Henry Golding, Hilary Swank, Jay Ellis, Jenna Ortega, Jennifer Hudson, Letitia Wright, Mo Brings Plenty, Regina Hall e Salma Hayek.

Favoriti, nelle categorie cinematografiche, sono al momento The Fabelmans - miglior film Drammatico - e la rivelazione dell'anno, Everything Everywhere All at Once - miglior film commedia\musical - la cui protagonista, Michelle Yeoh, è la favorita nella propria categoria. A dare battaglia al film dei The Daniels dovrebbe però essere Gli Spiriti dell'Isola (The Banshees of Inisherin). Accanto a Michelle Yeoh, l'altro favorito indiscusso è Colin Farrell - miglior attore protagonista in una commedia proprio per gli Spiriti dell'Isola. Le altre due categorie - miglior attore ed attrice in un film drammatico - vedono invece un serrato testa a testa rispettivamente fra Austin Butler (Elvis) e Brendan Fraser (The Whale) e fra Cate Blanchett (Tár) e Michelle Williams (The Fabelmans). Fra i registi, il riconoscimento dovrebbe andare a Steven Spielberg, che ha conquistato pubblico e critica con il suo intimo racconto autobiografico. Per scoprire se i pronostici verranno effettivamente rispettati, appuntamento dunque a questa sera.