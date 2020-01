Golden Globe 2021: Tina Fey e Amy Poehler presentano la prossima edizione

News Cinema

Dopo le battute al vetriolo del britannico Ricky Gervais, la HPFA e la NBC tornano a optare per la comicità made in USA dell'irresistibile duo.

A condurre la serata dei Golden Globe 2021 saranno due donne non nuove ai premi della HFPA: Tina Fey e Amy Poheler. Le due attrici, produttrici e stand-up comedian hanno già presentato la cerimonia di consegna dei premi della stampa estera di Hollywood nel 2013, 2014 e 2015, e proprio nel 2015 avevano annunciato che l'esperienza si sarebbe definitivamente conclusa con quell'edizione, esattamente come ha fatto quest'anno Ricky Gervais, che al alla sua quinta volta ha sparato a zero, seppure con il suo sense of humour assai britannico, sulla platea e in generale sul gotha della città del cinema californiana. Il suo lungo monologo d'apertura - in cui, fra le altre cose, ha preso in giro Leonardo DiCaprio, Felicity Huffman e ha detto ai presenti: "La maggior parte di voi ha passato meno tempo a scuola di Greta Thunberg" - ha lasciato a bocca aperta più di una star, a cominciare da Tom Hanks. Era piuttosto chiaro, quindi, che con buona probabilità non sarebbe stato scelto nuovamente.

La lieta novella sulla Fey e la Poheler arriva a meno di una settimana di distanza dall'ultima "tornata" di Golden Globe, e Paul Telegdy, presidente della NBC, che trasmette l’evento, ha dichiarato: "La NBC è stata a lungo la casa di due delle persone più divertenti del pianeta - Tina Fey e Amy Poelher - e non volevamo aspettare ancora prima di dividere con voi la straordinaria notizia che presenteranno ancora una volta i Golden Globe".

Il presidente della HFPA Lorenzo Soria ha invece detto: "Non c'è dubbio che l'intesa comica fra Tina e Amy sia contagiosa. Non vediamo l'ora di vedere il dinamico duo tornare sul palcoscenico dei Golden Globe".

La Fey e la Poheler hanno condiviso il Saturday Nigh Live e i film Mean Girls, Baby Mama, Anchorman 2 - Fotti la notizia e Le sorelle perfette. Entrambe sono legate alla NBC: la prima con la serie 30 Rocks, la seconda con la serie Parks and Recreation.

Non è stata ancora resa nota la data dei Golden Globe 2021, che sarà la settantottesima. L'annuncio della nuova conduzione da parte della NBC arriva subito dopo quello sugli Oscar 2020, che ancora una volta non avranno un presentatore.