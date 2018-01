Golden Globe 2018: chi sono i candidati e come vedere la cerimonia in diretta

Stasera, domenica 7 gennaio (in Italia sarà passata la mezzanotte), saranno consegnati a Los Angeles i Golden Globe 2018, i premi assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association, ovvero l'associazione della stampa estera di Hollywood, ai migliori film, alle migliori serie tv e ai lori protagonisti. Anche la cerimonia di quest'anno si svolgerà al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills e sarà presentata dal comico e conduttore televisivo Seth Meyers. Tra le star che saliranno sul palco per consegnare i vari premi ci saranno: Penélope Cruz, Seth Rogen, Halle Berry, Carol Burnett, Darren Criss, Greta Gerwig, Hugh Grant, Neil Patrick Harris, Chris Hemsworth, Christina Hendricks, Isabelle Huppert, Shirley MacLaine, Ricky Martin, Sarah Jessica Parker, Amy Poehler, Edgar Ramírez, J.K. Simmons, Sharon Stone, Aaron Taylor-Johnson, Alicia Vikander, Emma Watson, Kelly Clarkson, Kerry Washington e Gal Gadot.

Come vedere in diretta TV e in Streaming la cerimonia di Premiazione dei Golden Globe 2018

L'evento inizerà alle con un lungo red carpet che sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook ufficiale dei Golden Globes, in modo che sia visibile in chiaro a tutti.

Per quanto riguarda la diretta TV in Italia, la cerimonia sarà trasmessa in esclusiva per il nostra paese da Sky Atlantic HD (canale 110) che inizerà le sue trasmissioni dedicate all'evento alle 23.25 ora italiana con "75th Golden Globe Anniversary Special": presentato da Debra Messing ed Eric McCormack, lo speciale ripercorrerà la storia della cerimonia con i discorsi più memorabili e i ricordi dei vincitori.

La diretta della cerimonia da Los Angeles prenderà il via all'una di notte con il red carpet e dalle 2 con la cerimonia di pemiazione che dovrebbe proseguire fino alle 5 del mattino, quando finalmente conosceremo tutti i vincitori dei Golden Globe 2018

Nell'attesa, rinfreschiamoci la memoria con l'elenco di tutte le candidature ai Golden Globe 2018

Le nomination ai Golden Globes 2018 per il cinema

Miglior film drammatico:

Chiamami col tuo nome

Dunkirk

The Post

The Shape of Water

Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Miglior film commedia o musicale:

The Disaster Artist

Scappa - Get Out

The Greatest Showman

I, Tonya

Lady Bird

Miglior regista:

Guillermo Del Toro per The Shape of Water

Martin McDonagh per Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Christopher Nolan per Dunkirk

Ridley Scott per Tutti i soldi del mondo

Steven Spielberg per The Post

Miglior attrice in un film drammatico:

Jessica Chastain per Molly's Game

Sally Hawkins per The Shape of Water

Frances McDormand per Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Meryl Streep per The Post

Michelle Williams per Tutti i soldi del mondo

Miglior attrice in un film commedia o musicale:

Judy Dench per Vittoria e Abdul

Helen Mirren per Ella & John

Margot Robbie per I, Tonya

Saorsie Ronan per Lady Bird

Emma Stone per La battaglia dei sessi

Migliori attore in un film drammatico:

Timothée Chalamet per Chiamami col tuo nome

Daniel Day Lewis per Il filo nascosto

Tom Hanks per The Post

Gary Oldman per L'ora più buia

Denzel Washington per Roman J Israel, Esq.

Miglior attore in un film commedia o musicale:

Steve Carell per La battaglia dei sessi

Ansel Elgort per Baby Driver

James Franco per The Disaster Artist

Hugh Jackman per The Greatest Showman

Daniel Kaluuya per Scappa - Get Out

Miglior attrice non protagonista:

Mary J. Blige per Mudbound

Hong Chau per Downsizing

Allison Janney per I, Tonya

Laurie Metcalf per Lady Bird

Octavia Spencer per The Shape of Water

Miglior attore non protagonista:

Willem Dafoe per The Florida Project

Armie Hammer per Chiamami col tuo nome

Richard Jenkins per The Shape of Water

Christopher Plummer per Tutti i soldi del mondo

Sam Rockwell per Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Miglior film straniero:

Una donna fantastica

Per primo hanno ucciso mio padre

Oltre la notte

Loveless

The Square

Miglior film d'animazione:

Baby Boss

The Breadwinner

Coco

Ferdinand

Loving Vincent

Miglior Sceneggiatura:

Guillermo del Toro e Vanessa Taylor per The Shape of Water

Greta Gerwig per Ladybird

Liz Hannah e Josh Singer per The Post

Martin McDonagh per Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Aaron Sorkin per Molly's Game

Miglior colonna sonora:

Carter Burwell per Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Alexander Desplat per The Shape of Water

Johnny Greenwood per Il filo nascosto

John Williams per The Post

Hans Zimmer per Dunkirk

Miglior canzone:

Home - Ferdinand

Mighty River - Mudbound

Remember Me - Coco

The Star - The Star

This is Me - The Greatest Showman

Le nomination ai Golden Globes 2018 per le Serie TV

MIGLIOR SERIE - DRAMA

Il Trono di Spade

Stranger Things

The Crown

The Handmaid's Tale

This Is Us

MIGLIOR SERIE - COMEDY O MUSICAL

Black-ish

Master of None

SMILF

The Marvelous Mrs. Maisel

Will & Grace

MIGLIORE ATTORE IN UNA SERIE - DRAMA

Jason Bateman, Ozark

Sterling K Brown, This Is Us

Freddie Highmore, Bates Motel

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Liev Schreiber, Ray Donovan

MIGLIORE ATTRICE IN UNA SERIE - DRAMA

Caitriona Balfe, Outlander

Claire Foy, The Crown

Maggie Gyllenhaal, The Deuce

Katherine Langford, Tredici

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

MIGLIORE ATTORE IN UNA SERIE - COMEDY O MUSICAL

Anthony Anderson, Black-ish

Aziz Ansari, Master of None

Kevin Bacon, I Love Dick

William H. Macy, Shameless

Eric McCormack, Will & Grace

MIGLIORE ATTRICE IN UNA SERIE - COMEDY O MUSICAL

Pamela Adlon, Better Things

Alison Brie, GLOW

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Issa Rae, Inseucre

Frankie Shaw, SMILF

MIGLIOR MINISERIE O FILM TV

Big Little Lies

Fargo

FEUD: Bette and Joan

The Sinner

Top of the Lake: China Girl

MIGLIORE ATTORE IN UNA MINISERIE O FILM TV

Robert De Niro, The Wizard of Lies

Jude Law, The Young Pope

Kyle MacLachlan, Twin Peaks

Ewan McGregor, Fargo

Geoffrey Rush, Genius

MIGLIORE ATTRICE IN UNA MINISERIE O FILM TV

Jessica Biel, The Sinner

Nicole Kidman, Big Little Lies

Jessica Lange, FEUD: Bette and Joan

Susan Sarandon, FEUD: Bette and Joan

Reese Witherspoon, Big Little Lies

MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE, MINISERIE O FILM TV

David Harbour, Stranger Things

Alfred Molina, FEUD: Bette and Joan

Christian Slater, Mr. Robot

Alexander Skarsgard, Big Little Lies

David Thewlis, Fargo

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE, MINISERIE O FILM TV

Laura Dern, Big Little Lies

Anne Dowd, The Handmaid's Tale

Chrissy Metz, This Is Us

Michelle Pfeiffer, The Wizard of Lies

Shailene Woodley, Big Little Lies