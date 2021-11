Golda: la prima foto di Helen Mirren nei panni di Golda Meir

News Cinema

Sono appena iniziate le riprese di Golda, il biopic su Golda Meir nel quale Helen Mirren interpreta il celebre Primo Ministro Israeliano. Oggi è stata diffusa la prima immagine dell'attrice sul set.

Insieme alla foto di Helen Mirren è arrivata la notizia che al cast si è aggiunta Camille Cottin, che presterà il volto a Lou Kaddar, la storica assistente di Golda. Nel film recitano già Rami Heuberger (che è il Ministro della Difesa Moshe Dayan) e Lior Ashkenazi (che impersona David Elazar, capo di stato maggiore delle Forze di difesa di Israele). Da segnalare infine la presenza di Ellie Piercy, Ed Stoppard, Rotem Keinan, Dvir Benedek, Dominic Mafham, Ben Caplan, Kit Rakusen ed Emma Davies. La regia è dell'israeliano Guy Nattiv, che ha vinto l'Oscar con il cortometraggio Skin, diventato poi l'omonimo lungometraggio con Jamie Bell, mentre a scrivere la sceneggiatura ci ha pensato Nicolas Martin, a cui dobbiamo il copione di Florence.

Helen Mirren e il regista parlano del film Golda

Golda viene descritto come un film ad altissima tensione che si sofferma sulle scelte che il Primo Ministro Israeliano Golda Meir si trovò a dover compiere durante la guerra dello Yom Kippur nel 1973, a cui seguì un incredibile caos politico che portò la donna, a dimettersi nel 1974. Il regista Guy Nattiv è stato felicissimo di avere come protagonista la Mirren, tanto da dichiarare:

E’ da lungo tempo che sono un ammiratore della grande Helen Mirren. Si è fusa in maniera davvero fantastica con il personaggio di Golda Meir, dimostrando incredibile talento, intelligenza, profondità ed emozione, e rendendo giustizia alla ricchezza e alla complessità di questa incredibile donna.

Queste invece le parole di Helen Mirren sul ruolo e sul film:

Golda Meir era una leader formidabile, intransigente e potente. E’ una sfida grandiosa interpretarla nel momento più difficile della sua straordinaria vita. Spero solo di farle giustizia!.

La foto di Helen Mirren nei panni di Golda Meir

Helen Mirren non è la prima attrice che presta il volto a Golda Meir. Ingrid Bergman ha interpretato il personaggio nel film tv dell'82 Una donna di nome Golda, aggiudicandosi un Emmy e un Golden Globe. In Munich di Steven Spielberg la parte è andata a Lynn Cohen, mentre nella commedia teatrale di Broadway Golda (scritta da William Gibson), il Primo ministro israeliano aveva il volto di Anne Bancroft. Tornando alla foto della Mirren, l'attrice è quasi irriconoscibile. E’ evidente il meticoloso lavoro dei truccatori, che l'hanno fatta somigliare al personaggio, innanzitutto attraverso un naso che non è il suo. Anche le guance sono belle pienotte. L'acconciatura poi è magnifica, e si vede che l'attrice ha dovuto mettere su qualche chilo (o si tratta di un'imbottitura?). A questo punto siamo curiosi di scoprire il lavoro che Helen ha fatto sulla voce della Meir. Per scoprirlo, è sufficiente aspettare il trailer di Golda, che verrà girato per le prossime sei settimane fra Londra e Israele.