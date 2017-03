Gold - La grande truffa con Matthew McConaughey: ecco il poster e il trailer italiano

Stephen Gaghan, sceneggiatore di film come Regole d'onore, Traffic, per il quale vinse il Premio Oscar nel 2001, e Syriana, di cui è stato anche regista, torna sui nostri schermi dal 4 maggio prossimo con Gold - la grande truffa, che vede protagonista Matthew McConaughey, affiancato da Édgar Ramírez, Bryce Dallas Howard, Corey Stoll, Toby Kebbell, Bruce Greenwood e Stacy Keach.

Ispirato a una storia vera, Gold è ambientato agli inizi degli anni 90 e racconta un sogno americano, quello di Kenny West, un originale imprenditore alla ricerca della svolta nella vita. Una storia alla The Wolf of Wall Street, girata tra le giungle thailandesi e i grattacieli newyorkesi.



Vi presentiamo oggi, in anteprima, il poster italiano del film (più sotto il trailer del film):





La trama del film: Kenny Wells (Matthew McConaughey) è un uomo d'affari alla perenne ricerca del colpo milionario. Grazie al geologo Michael Acosta (Édgar Ramírez) si imbatte in una vera e propria "montagna di soldi", una delle più grandi e prolifiche miniere d'oro nell'inesplorata giungla indonesiana. Sfacciatamente ricco, senza freni e ancor più avido di denaro, Wells proverà a prendere di petto Wall Street, imparando presto che non è tutto ORO quel che luccica...