Godzilla vs. Kong: un chi è chi dei personaggi umani

Godzilla vs. Kong, già disponibile in esclusiva digitale sulle principali piattaforme, per stessa ammissione del suo regista, è un passo chiaro verso l'arrivo di film popolati da soli Titani, senza personaggi umani. Qui, i personaggi umani ci sono ancora, anche se i veri protagonisti non solo loro: andiamo quindi a vedere chi sono.

Nel corso di una delle tante interviste rilasciate nel corso della promozione di Godzilla vs. Kong, il regista Adam Wingard ha dichiarato questa cosa qui:

"Secondo me in Godzilla vs. Kong per la prima volta siamo stati sul serio in grado di avere intere sequenze in cui il film abbandona gli esseri umani e si concentra sui mostri, come se fossero personaggi alla stregua degli altri. È un grande passo avanti dal punto di vista degli effetti e anche della narrazione. Se ci sarà un altro film nel MonsterVerse, a mio parere, dovrebbe essere focalizzato solo sui mostri. Direi un 30% umani e il resto mostri, in pratica capovolgendo la la formula di questo tipo di film. Per me la gente è pronta."

Se avete visto il film di Wingard, o letto la nostra recensione di Godzilla vs. Kong, vi sarete accorti da voi quanto i veri protagonisti del film siano i due Titani del titolo, e di come i personaggi umani del film abbiano un ruolo quasi secondario nel racconto. Ciò nondimeno, i personaggi umani in Godzilla vs. Kong ci sono ancora, e sono spesso determinanti nell'andamento del racconto: andiamo quindi a vedere chi sono e cosa fanno.

Dottor Nathan Lind (Alexander Skarsgård)

Ex capo geologo della Monarch e cartografo sotterraneo oramai in disgrazia, il dottor Nathan Lind ha perso un fratello nel tentativo di raggiungere la leggendaria Terra Cava, luogo d'origine dei Titani. Viene contattato dal capo della APEX, una società di cibernetica avanzatissima, per guidare una nuova missione che ha come obiettivo quello di individuare una misteriosa fonte di energia scoperta dalla APEX, con la speranza di usarla per porre fine alla distruzione iniziata da Godzilla. È di Lind l'idea di usare Kong come guida per arrivare alla Terra Cava, che potrebbe anche tornare a essere la sua casa, l'habitat dove potrebbe vivere e prosperare dopo la distruzione di Skull Island avvenuta per via di una terribile tempesta.







"Nathan è stato divertente da interpretare perché non è un tipo tosto o un ex militare o quello che ti aspetteresti di trovare in un sostenitore di questa pericolosa missione. È intelligente, sa che la posta in gioco è alta, ed è molto motivato", ha detto Skarsgård.

Dottoressa Ilene Andrews (Rebecca Hall)

Linguista antropologica della Monarch, la dottoressa Ilene Andrews è diventata un'esperta di Kong dopo aver trascorso anni a Skull Island a studiare il suo comportamento, nel suo habitat naturale. Si trova di fronte a una scelta straziante: mantenere Kong su Skull Island e rischiare la sua morte, o far leva sulla sua esperienza per aiutare il suo ex collega Nathan Lind a sradicarlo - e rischiare comunque la sua morte se il piano dovesse fallire.







"Ci sono state un paio di cose che mi hanno spinto verso il film", ha detto Rebecca Hall, che definisce il suo un personaggio alla Jane Goodall. "Sono piuttosto fissata per la storia del cinema, quindi ho fatto delle ricerche approfondite prima di iniziare, ed è stato davvero divertente. Una cosa che ho scoperto è che in molti film di King Kong c'è una bella ragazza, e lui vuole salvarla; ma quel che ho trovato veramente interessante in questo film è che stavolta la persona con cui Kong ha un legame è una bambina, una ragazzina sorda con cui riesce a comunicare."

Jia (Kaylee Hottle)

L'unico essere umano con cui Kong abbia un vero legame, e l'unica persona a non aver paura di questo giganstesco scimmione alto 100 metri. La piccola Jia, che è sordomuta, è un membro della tribù Iwi di Skull Island, che è stata adottata dalla dottoressa Andrews dopo che i suoi genitori sono stati uccisi da uno Skullcrawler, e in qualche modo è stata adottata anche dallo stesso Kong, che le vuole evidentemente molto bene. Jia e la Andrews comunicano tra loro comunicando con la lingua dei segni e Kong, osservandole, la apprenderà a sua volta. Kaylee Hottle, interprete di Jia e realmente sordomuta, è alla sua prima esperienza cinematografica.



"Mi è piaciuto stare sul set e vedere cosa succede dietro le quinte", ha dichiarato, "ma non pensavo che Godzilla e Kong sarebbero stati solo sul green screen per tutto il tempo".

Madison Russell (Millie Bobby Brown)

Figlia della dottoressa Emma Russell e del dottor Mark Russell, scienziati della Monarch, Madison è apparsa per la prima volta nel film MonsterVerse Godzilla II: King of the Monsters, e anche in questo Godzilla vs. Kong è l'unica persona a essere convinta del fatto che il lucertolone nucleare non sia cattivo, ma semplicemente mal compreso. Madison potrebbe non essere in grado di comunicare con Godzilla come fa Jia con Kong, ma non c'è nessun altro che si senta più protettivo nei confronti della creatura. Le sue convinzioni la portano a seguire le tracce di un misterioso blogger teorico della cospirazione che sostiene la APEX nasconta terribili segreti: così facendo si ritroverà a Hong Kong, testimone e anche parte in causa nello scontro finale tra i due Titani.

"Ho sempre pensato che Madison fosse un'adolescente davvero riconoscibile che affronta cose che sono ovviamente piuttosto straordinari. Come tutti i giovani, ha qualcosa da dire e vuole essere ascoltata, far sentire la sua voce. Ha sempre voluto esprimere il suo punto di vista, ed essendo stati i suoi genitori degli scienziati, inevitabilmente è sempre molto attenta su quanto stia accadendo, specialmente quando si tratta di Godzilla", ha spiegato la Brown.

Mark Russell (Kyle Chandler)

Un tempo scettico ed estraneo alla Monarch, il dottor Russell ha ora assunto il ruolo di Vicedirettore dei progetti speciali dell’organizzazione stessa, nel nuovo mondo inesplorato rimasto come conseguenza dei recenti eventi. Nella sua nuova posizione, ha la responsabilità di aiutare a guidare un'organizzazione globale di difesa dei Titani, ed essere presente per la sua figlia ribelle adolescente. Nonostante i suoi desideri, sa che Madison è determinata ad avventurarsi nel pericoloso mondo dello studio delle superspecie.

"Penso che il suo motto potrebbe essere il vecchio detto 'Se non puoi batterli, unisciti a loro'. È più coinvolto nella difesa della Terra che dei Titani. Il passaggio alla sua posizione presso la Monarch indica che voleva più controllo su ciò che sta accadendo nel mondo, e che in questo modo ha più da offrire", ha dichiarato Chandler.

Josh Valentine (Julian Dennison)

Il migliore amico di Madison, che viene da lei trascinato in un'avventura più grande lui (anche perché lui ha a disposizione un van, preso in prestito dal fratello maggiore).

"Josh è un grande nerd, un ragazzo tanto spaventato quanto affascinato da tutti questi Titani, e probabilmente anche da Madison", ha dichiarato Dennison.

Bernie Hayes (Brian Tyree Henry)

Bernie è un teorico della cospirazione clandestina che ipotizza ci sia una connessione tra gli eventi recenti che hanno sconvolto il mondo, e la APEX, azienda per cui è andato a lavorare proprio con l'intento di portare alla luce i suoi oscuri segreti. Tiene un podcast complottista che si chiama Titan Truth, e le cui posizioni attirano l'interesse di Madison, che decide così di ritracciarlo. Nel film, Bernie incarna la linea comica del racconto, che è incaricato di alleggerire con la sua goffaggine e il suo buffo modo di fare.



"Andare in giro con Millie e Julian ha tirato fuori il mio lato stravagante; un'avventura entusiasmante. Ho adorato interpretare Bernie: ha un cuore grande ed è un po’ pazzo, pur essendo un teorico della cospirazione, ma lo reputo un campione. Le sue intenzioni sono leali, e vuole fare ciò che è giusto, perché è in gioco la sopravvivenza dell'umanità", ha detto Henry.

Walter Simmons (Demián Bichir)

Walter Simmons è il CEO della Apex Cybernetics, un'enorme azienda tecnologica che ha assunto la guida della ricostruzione del mondo dopo gli eventi di Godzilla II: King of the Monsters. Affascinante e carismatico, Simmons farà di tutto per garantire il successo della missione della APEX: garantire un mondo più sicuro, anche a costo della distruzione dei Titani. Pagherà però cara la sua hybris.





Ren Serizawa (Shun Oguri)

È uno scienziato che lavora per Simmons all’APEX, ed è figlio di una leggenda della Monarch, il dottor Ishirō Serizawa. Ren è freddo e composto, avvolto in un'aura di mistero e lavora nell’ombra: il suo è un ruolo indispensabile nel piano segreto di Walter Simmons, l'unico da cui prenda ordini.





Maia Simmons (Eiza González)

Figlia di Walter Simmons, Maia è un alto dirigente della APEX, e una donna autoritaria, intelligente, calcolatrice e spavalda. Quando suo padre organizza la spedizione di Lind verso la Terra Cava, Maia si unisce allla missione con lo scopo di assicurarsi che le cose vengano eseguite secondo i piani della APEX.





