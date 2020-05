Godzilla vs. Kong spostato di altri sei mesi uscirà tra un anno?

News Cinema

Godzilla vs. Kong, il monster movie di Adam Wingard, sarebbe dovuto uscire il 20 novembre ma pare che dovremo aspettare ancora un po'.

Tra i fan dei monster movies, Godzilla vs. Kong di Adam Wingard, che vedrà combattere - nel quarto film della serie rilanciata nel 2014 - i due leggendari mostri, è sicuramente uno dei più attesi. Purtroppo sembra che dovremo aspettare ancora un altro po' per vederlo.

All'inizio, come sappiamo, avrebbe dovuto uscire proprio in questo periodo, ma in seguito alla pandemia in corso è stato spostato al 20 novembre di quest'anno. Adesso da voci ancora non ufficiali, ma da un post pubblicato su Reddit da un utente di Comic Book Movies, relativo al volume che uscirà col film, "The Art of Godzilla vs. Kong", pare certo che il film uscirà tra un anno, il 21 maggio 2021 (nuova data di pubblicazione del libro) o poco prima.

In quella data la Warner ha fissato l'uscita del quarto Matrix, che ha dovuto interrompere le riprese dopo averle iniziate da poche settimane. D'altro canto, Godzilla vs. Kong ha terminato le riprese quasi un anno fa, ed è probabilmente nelle ultime fasi della post produzione. Vedremo se arriveranno notizie ufficiali in merito allo spostamento del film, che ha nel cast Julian Dennison, Rebecca Hall, Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, Brian Tyree Henry, Alexander Skarsgard, Zhang Ziyi, Lance Reddick, Eiza Gonzalez e Demian Bichir.