Godzilla Vs Kong prova a rilanciare il cinema nel mondo, mentre la Warner ripensa la sua strategia di esclusive streaming

News Cinema

Lì dove i cinema nel mondo sono aperti, Godzilla vs Kong potrebbe battere Tenet. E la Warner sta già ripensando per il 2022 la sua strategia delle simultanee streaming su HBO Max...

Godzilla vs. Kong potrebbe nel 2021 far resuscitare il cinema, come Tenet ha provato a fare nel 2020? Secondo le previsioni di alcuni analisti, il film Warner Bros potrebbe essere questa chiave di volta, anche solo facendo leva sui circuiti cinematografici al momento riaperti, cioè Asia e nello specifico Cina, senza dimenticare Taiwan, Indonesia, Russia, Corea del Sud, India e Australia. Alle sale di questi paesi vanno sommate quelle riaperte a macchia d'olio nelle nazioni in via di vaccinazione, come per esempio sta avvenendo con la per ora debole ma avviata riapertura dei cinema a New York e Los Angeles.

Di quali numeri si parla nel concreto? Godzilla vs. Kong potrebbe totalizzare 70 milioni di dollari nel mondo alla partenza, superando quindi il debutto di Tenet l'anno scorso con 53. Se così fosse, diventerebbe il nuovo araldo della rinascita cinematografica, una notizia piuttosto rassicurante dopo una nuova tegola riguardante gli ultimi spostamenti su Disney+ di film attesi della concorrenza come Black Widow.



Godzilla vs. Kong: Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

La Warner Bros e l'esclusiva cinematografica dopo le uscite simultanee su HBO Max

Sappiamo cosa state pensando: è difficile pensare a un rilancio della sala quando negli States Godzilla Vs. Kong sarà disponibile contemporaneamente in streaming per un mese, in esclusiva sulla piattaforma proprietaria Warner, HBO Max. È vero, per tutto il 2021 la major continuerà a ragionare in questi termini, però per il 2022 sembra proprio che la musica cambierà. Nel recente accordo della Warner Bros con la catena Cineworld’s Regal Cinemas, che ad aprile programmerà negli Usa prima Godzilla vs. Kong poi Mortal Kombat, si legge che dal 2022 un film Warner sarà un'esclusiva cinematografica per 45 giorni, prima di poter essere piazzato sulle piattaforme digitali. Insomma, un piccolo passo verso un ritorno alla normalità, ammesso che alla vecchia normalità si torni davvero (la "finestra" tra cinema e digitale era un tempo di un centinaio di giorni).

Anche il cinema ha bisogno del suo vaccino, e almeno la catena Cineworld pensa di averlo trovato, scrivendo nell'annuncio: "Questo accordo mostra la dedizione dello studio [Warner] al mercato cinematografico".

Attendiamo una data definitiva per l'uscita di Godzilla vs. Kong nel nostro paese. Leggi anche La Universal e la sua rivoluzione tra sala e streaming: segna il futuro? La finestra tra sala e streaming si ridurrà in pianta stabile? Il parere della Disney