Godzilla vs. Kong potrebbe uscire direttamente in streaming

Ultimo di una serie di "vittime" cinematografiche della pandemia in corso, il sequel Godzilla vs. Kong potrebbe saltare l'uscita al cinema e andare direttamente in streaming. In lizza Netflix e HBO Max.

È probabile, stando alle fonti americane, che vedremo Godzilla vs. Kong, che come da immagine promozionale mette l'uno di fronte all'altro i due mostri giganti più famosi della storia del cinema, sugli schermi più o meno grandi delle nostre tv.

La Legendary Pictures avrebbe infatti deciso di venderlo in streaming al miglior offerente: Netflix ha offerto la bella cifra di 200 milioni di dollari, ma sembra che in lizza ci sia anche HBO Max, che - appartenendo per il 25% per cento alla Warner - sembra il candidato più accreditato. Va detto che un rappresentante della Warner Bros. ha smentito la notizia sostenendo che il film uscirà come previsto al cinema l'anno prossimo.

Netflix come è noto non copre il mercato cinese, dove i precedenti film di King Kong sono andati molto bene, e dunque non è detto che Godzilla vs. Kong esca ovunque in streaming. ll quarto film della serie rilanciata dal Godzilla del 2014 è diretto da Adam Wingard ed è interpretato da Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e Alexander Skarsgard nei ruoli principali. Al momento l'uscita resta fissata al 21 maggio 2021, aspettando future decisioni in merito.