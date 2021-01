Godzilla vs. Kong: il primo trailer italiano del film con il lucertolone preistorico e il gorilla XXXL

News Cinema

Si mostra nel primo trailer in italiano, in tutta la sua gigantitudine, il quarto film del MonsterVerse: Godzilla vs. Kong.

Voglia di film o è più un languorino per qualcosa di mostruoso?

Siete nel posto giusto, perché Godzilla vs. Kong mette i due celebri mostri cinematografici uno contro l'altro, come accadeva nel 1962 con King Kong vs Godzilla di produzione giapponese e che aveva in italiano il titolo spoileroso Il trionfo di King Kong. Il primo non è un remake del secondo, ma Godzilla vs. Kong è il quarto film del cosiddetto MonsterVerse e prosegue le vicende narrate in Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017) e Godzilla II - King of the Monsters (2019).