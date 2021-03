Godzilla vs. Kong è record al box office cinese

News Cinema

Uscito al cinema in Cina, Godzilla vs. Kong supera le rosee previsioni della vigilia e incassa nel primo weekend 70 milioni di dollari contro i 30 milioni di Tenet.

Era previsto e si è avverato: Godzilla vs. Kong, che ha debuttato sul mercato cinese (quasi) covid-free, ha stracciato il precedente record di incassi di un film straniero nel primo weekend. Se Tenet aveva incassato infatti 30 milioni di dollari, il film di Adam Wingard targato, come il precedente, Warner Bros. (e Legendary Pictures) ne porta a casa 70 milioni e fornisce una benvenuta boccata d'ossigeno alle sorti del cinema mondiale.

42.000 gli schermi su cui è approdato il monster movie e quasi 12 milioni gli spettatori che lo hanno visto. Già nel giorno d'uscita Godzilla vs Kong ha battuto il record locale di Tenet, incassando quasi 21 milioni di dollari contro gli 8 milioni e 700.000 del film di Nolan. Circa 9 milioni e 400.000 dollari dell'incasso totale sono arrivati al film di Wingard dalle sale del circuito Imax.

In America Godzilla vs Kong uscirà il 31 marzo e vedremo se i risultati cinesi daranno una spinta anche a quelli americani. In Cina le sale cinematografiche sono riaperte al 75% della loro capacità, mentre negli Stati Uniti la situazione è ancora a macchia di leopardo. Si tratta ad ogni modo di un franchise che ha avuto sempre maggior successo in Cina che in patria.

Le previsioni degli analisti locali per questo secondo sequel danno un totale di 141 milioni di dollari. Primo al box office cinese (secondo questo weekend) è sempre la commedia Hi, Mom, uscita a febbraio, che ha raggiunto la stratosferica cifra di 821 milioni di dollari. Continua con successo anche il cammino della riedizione di Avatar di James Cameron, uscita il 12 marzo, che si è piazzata al terzo posto, con quasi 3 milioni e mezzo.