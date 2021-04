Godzilla vs. Kong batte Tenet: è il più alto incasso americano nella pandemia

News Cinema

Godzilla vs. Kong nell'ultimo weekend diventa ufficialmente il più alto incasso americano dopo Tenet, nei tempi difficili della pandemia. Ecco le cifre, ma anche a livello mondiale il sorpasso è imminente...

Godzilla vs. Kong ha battuto Tenet: con gli incassi dell'ultimo weekend, il kolossal di Adam Wingard è diventato il più grande successo americano nell'ultimo anno, segnato dalla pandemia e dalle aperture intermittenti delle sale. Parliamo negli States di 69.500.000 dollari contro i 57.929.000 di Tenet, ma anche le prospettive mondiali del kaiju movie sono positive. I suoi 357.800.000 di dollari registrati nel mondo intero, in tempi normali, ci sarebbero sembrati bruscolini per un lungometraggio ad alto budget (si vocifera tra i 150 e i 200 milioni), eppure la prospettiva di toccare i 400, e perciò andare in pari o vicino al pareggio tra spese e introiti, sorprende e fa ben sperare. Tenet si era fermato a 363.130.000, quindi il sorpasso è imminente anche a livello internazionale.

Godzilla vs. Kong in streaming e al cinema