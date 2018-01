Godzilla: Planet of the Monsters, il trailer del film d'animazione nel catalogo Netflix

È il 32esimo film della serie di Godzilla, è prodotto dalla Toho, quella che il personaggio l'ha creato e tenuto a battesimo nel lontano 1954, ed è il primo film a portare sullo schermo il lucertolone nucleare in versione animata.

Sì, perché Godzilla: Planet of the Monsters è un film d'animazione in CGI, dove a curare l'aspetto tecnico è stata la Polygon Pictures, ed è il primo di una annunciata trilogia.

Ambientato nel 2048, il film racconta di un mondo dominato da Godzilla e altri mostri giganteschi che hanno costretto l'umanità a lasciare la Terra per partire alla volta di un altro pianeta, Tau Ceti. Il problema è che, dopo un lunghissimo viaggio, i sopravvissuti scoprono che il pianeta è divenuto nel frattempo inabitabile, e quindi decidono di tornare indietro determinati a riprendersi ciò che è loro: ma nel frattempo, la situazione sulla Terra è diventata ancora pià complicata.

Dopo aver debuttato in Giappone nei cinema lo scorso novembre, Godzilla: Planet of the Monsters sarà disponibile in tutto il mondo su Netflix a partire dal 17 gennaio.

Per gli appassionati di J-Pop, segnaliamo che la canzone che si sente nel trailer “White Out”, di Xai.