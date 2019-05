Godzilla II: King of the Monsters: ecco una featurette video che presenta i Titani

Da oggi nei cinema italiani arriva Godzilla II: King of the Monsters, il nuovo capitolo cinematografico dell’universo MonsterVerse di Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures, nel quale il colossale lucertolone nucleare nato in Giappone nel 1954 si trova a fare i conti con gli altri kaijū del suo universo, i cosiddetti Titani: Mothra, Rodan e la sua nemesi più pericolosa, il mostro a tre teste King Ghidorah. Quando queste creature ancestrali tornano in vita, inizierà tra loro una lotta per la supremazia che metterà a rischio l'esistenza dell'umanità, che non avrà altra scelta se non affidarsi proprio a Godzilla.

Questo, comunque, lo dovreste sapere oramai un po' tutti. Ma siete sicuri di conoscere bene i Titani che Godzilla affronta nel film che state per andare a vedere? Per sicurezza, vi consigliamo di dare un'attenta occhiata a questo video:



Godzilla II: King of the Monsters: Featurette: Meet the Titans - HD

Godzilla II: King of the Monsters è diretto dal Michael Dougherty di Krampus, anche sceneggiatore assieme a Zach Shields. Nel cast troviasmo Kyle Chandler (“The Wolf of Wall Street”, “Argo”), la candidata all’Oscar Vera Farmiga (“Up in the Air”, i film di “The Conjuring”) e Millie Bobby Brown (“Stranger Things”) al suo debutto cinematografico; e ancora Bradley Whitford, Sally Hawkins, Charles Dance, Thomas Middleditch, Aisha Hinds, O’Shea Jackson Jr., David Strathairn, Ken Watanabe e Ziyi Zhang.

Questa la sinossi ufficiale di Godzilla II: King of the Monsters, che qui trovate recensito da Antonio Bracco:

In questa nuova storia vedremo il tentativo eroico dell’agenzia cripto-zoologica Monarch e dei membri che la compongono, di affrontare una batteria di mostri dalle dimensioni impressionanti, tra i quali il possente Godzilla, che si scontrerà con Mothra, Rodan e la sua nemesi estrema, Ghidorah dalle tre teste. Quando queste antiche super specie – ritenute fino ad allora soltanto delle leggende – torneranno alla vita, combatteranno per la supremazia mettendo a rischio l’esistenza della razza umana.