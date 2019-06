Godzilla II, appare un personaggio di Kong Skull Island

Godzilla II King of the Monsters al suo esordio è secondo al boxoffice italiano del weekend: qualcuno di voi potrebbe ignorare che non si tratta solo del sequel di Godzilla (2014). Il film fa infatti parte del "Monsterverse" della Legendary Entertainment, che comprende già Kong Skull Island e includerà Godzilla vs. Kong nel 2020. Qualcuno ha notato che in effetti c'è un legame tra Kong Skull Island e questo Godzilla II, ma per parlarvene dobbiamo necessariamente entrare in territorio spoiler. Se lo temete, fermatevi qui.



Godzilla II: King of the Monsters: Il Trailer Italiano Finale - HD

A più o meno un terzo dalla fine del film, quando Mothra emerge dal suo bozzolo, c'è un apparente cameo di Joe Morton (Terminator 2, Blues Brothers 2000). Ebbene, l'attore interpreta il dottor Houston Brooks, che nel prequel Skull Island era stato portato sullo schermo da Corey Hawkins e veniva reclutato dalla Monarch in una sequenza dopo i titoli di coda. Dubitiamo che questi collegamenti per appassionati abbiano la stessa presa e la stessa forza delle tessiture marveliane. Sono tuttavia questi collegamenti a cementare gli "universe" dei lungometraggi interconnessi, sui quali si basa l'attuale economica delle major...