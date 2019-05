Godzilla 2, Millie Bobby Brown e la scena d'azione tagliata

Godzilla II King of the Monsters è appena arrivato nelle nostre sale, collocandosi al secondo posto negli incassi italiani (dietro Aladdin). Dovreste ormai sapere che tra i suoi interpreti c'è Millie Bobby Brown: la sua Undici in Stranger Things, con terza stagione in arrivo su Netflix il 4 luglio, è diventata un'icona della nostra epoca amante del retrò. E non potrebbe essere più a suo agio Millie in un disaster movie vecchio stile come questo, anche se ai microfoni di Cinemablend si è detta un po' delusa da una fatica sul set poco nobilitata al montaggio... Ecco le sue parole:

"C'era questa scena tutta di combattimento, me le davo di santa ragione, in arti marziali miste, con questo tizio. Figo. E l'hanno tagliata! Ci son rimasta malissimo... comunque, io non l'ho poi mai vista, ma mi sarebbe piaciuto vederla. E sono sicuro che sarebbe piaciuta a tutti!"