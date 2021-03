Go Big or Go Home! Cinque film in streaming dedicati ai mostri più grossi apparsi sul grande schermo

News Cinema

Gorilla, lucertole, squali, vermi ed esseri venuti dal spazio. I film in streaming sui mostri giganti ne hanno davvero per tutti i gusti!

Il nostro approfondimento giornaliero vuole puntare oggi lo sguardo semiserio all’orizzonte, scrutandolo alla ricerca di esseri giganteschi e mostruosi in grado di spazzare via tutto. Il cinema catastrofico si è spesso servito di tali creature per evidenziare il disequilibrio creato dall’uomo nell’ordine naturale. Il mitico Godzilla ne è l’esempio più lampante, ma non l’unico. I cinque film in streaming scelti tra questo tipo di produzioni - che negli ultimi anni sono oggettivamente proliferate - posseggono tutti il cuore pulsante del B-Movie, ma almeno in un paio di casi - uno in particolare - sono stati elevati dalla visione del regista a opere personali e preziose. Eccovi dunque i nostri mostruosi mostri gigantosi preferiti. In attesa ovviamente dello scontro tra Godzilla vs. Kong...Buona lettura.

Cinque film in streaming con mostri di dimensioni lovecraftiane

Tremors

King Kong

Pacific Rim

Godzilla

Shark - Il primo squalo



Tremors (1989)

Non potevamo non partire da uno dei film di culto degli anni ‘80, una produzione scatenata in cui un paesino del Nevada viene attaccato da vermi giganteschi che spuntano fuori dal sottosuolo per divorare tutto quello che trovano. Diretto da Ron Underwood - che poi girerà l’altro cult Scappo dalla città - Tremors ha nel proprio cast un ispirato Kevin Bacon, Fred Ward e quel Michael Gross meglio conosciuto come il papà di Casa Keaton. Un B-Movie smargiasso e divertentissimo, da prendere alla leggera e gustare tutto d’un fiato. Intrattenimento anni ‘80 assicurato. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

King Kong (2005)

Non ce ne vogliano le altre versioni, compreso il classico di 1933, ma il King Kong di Peter Jackson è il migliore mai realizzato. Perché l’autore ci mette tutto il suo amore per la creatura, per la storia, per l’epoca e per un modo di vedere il cinema che è ancora meraviglia dietro lo spettacolo. E così il suo film fa sognare, commuove, scalda ancor prima di produrre spettacolo. Così dovrebbe sempre essere il cinema di intrattenimento dal grande budget e con il grande pubblico: visione personale e con un cuore che batte. E poi Naomi Watts, splendida e struggente nella sua storia di amicizia con la creatura. Tre premi Oscar tecnici e una sequenza di lotta tra Kong e i tirannosauri di bellezza stordente. Ancora oggi inarrivata. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Pacific Rim (2013)

Pacific Rim: Il nuovo trailer italiano in HD

Dopo Jackson, Guillermo del Toro è quello che meglio sa fare cinema spettacolare e con un tocco del tutto personale. A dimostrarlo in pieno questo Pacific Rim, forse il suo lungometraggio più pretenzioso e internamente coerente. La lotta mostri giganti venuti dallo spazio e mega-robot creati per fermarli è davvero senza quartiere, e altamente spettacolare. Charlie Hunnam, Idris Elba, Charlie Day e il fido Ron Perlman nel cast di un film che è un piacere da trangugiare. Coerente, gigantesco e scatenato. Peccato per un sequel davvero non all’altezza. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Godzilla (2014)

Godzilla: Trailer Ufficiale Italiano del film - HD

Il kolossal diretto da Gareth Edwards possiede una sua aura autunnale e desolata che lo rende un prodotto diverso, più cupo rispetto alle precedenti versioni hollywoodiane del lucertolone spaccatutto. Anche perché il regista gioca sapientemente con il non visto, costruendo l’attesa dello spettatore con indubbia perizia. Godzilla diverte, intrattiene e fa parteggiare per i personaggi. Ruolo secondario ma molto corposo per il grande Bryan Cranston e una dolente Juliette Binoche. Bella versione, migliore senz’altro di quella che le è seguita. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Shark - Il primo squalo (2018)

Qui siamo davvero dalle parti del B-Movie sgangherato fatto con tanti, tanti soldi. Una volta accettato il gioco a vedere questo roboante Shark - Il primo squalo ci si diverte e non poco, anche perché Jason Statham il suo lo fa sempre ma soprattutto da quanto tempo sognavamo di vedere al cinema una versione catastrofica del Bruce di Steven Spielberg? Effetti speciali a non finire e un bestione che fa davvero paura. Pop-corn movie diretto da Jon Turteltaub, mestierante di tutto rispetto. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.