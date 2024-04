Gloria!: video intervista a Paolo Rossi e a Elio (di Elio e le storie tese)

News Cinema

Due icone della comicità italiana sono tra i protagonisti del sorprendente film di Margherita Vicario nei nostri cinema. Ecco cosa ci hanno detto del film, della loro immagine pubblica e di... Enzo Jannacci.

Nel cast di Gloria!, il bel film al cinema che ha segnato l'esordio alla regia della cantante e attrice Margherita Vicario, anche anche autrice del copione assieme a Anita Rivaroli, ci sono tante giovani e brave attrici. Ad esempio, ci sono Galatea Bellugi, Carlotta Gamba e Veronica Lucchesi (meglio nota come La Rappresentante di Lista), che abbiamo intervistato sui temi di questo film innovativo e vitale, che porta avanti con allegria e musica trascinanti le sue giuste istanze femminili e femministe, proprio assieme a Vicario.

Ovviamente, non mancano però gli attori di sesso maschile nel film. Attori che Vicario è andata a pescare, con un ironica intelligenza, nel mondo della comicità, affidando a interpreti come Paolo Rossi e Elio, di Elio e le storie tese, ruoli che sono in qualche modo in contrasto rispetto alla loro immagine pubblica.

Da qui - con un certo qual scorno di Rossi, che ha giustamente rivendicato la sua attività teatrale in ruoli che di comico hanno ben poco - siamo partiti per una chiacchiera che ha toccato anche i temi del film e il loro eventuale legame con la lezione di un grande come Enzo Jannacci, uno dei primi e migliori interpreti di una musica intesa come liberazione, anarchia, magari anche rivoluzione del pensiero.

GLORIA! è una produzione tempesta con Rai Cinema, in coproduzione con tellfilm (Svizzera), con il contributo di MIC – Ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con il supporto di Ufficio Federale della Cultura Svizzero (UFC), con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia - FVG Film Commission e della Ticino Film Commission.

Prodotto da Valeria Jamonte, Manuela Melissano e Carlo Cresto-Dina, coprodotto da Katrin Renz. Sul set del film, tempesta, ha adottato EcoMuvi, il disciplinare internazionale di sviluppo sostenibile per la certificazione delle produzioni audiovisive.