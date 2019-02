Gloria Bell: Julianne Moore nel poster italiano in anteprima

Dopo Una donna fantastica, premiato con l'Oscar per il miglior film straniero nel 2018, il regista cileno Sebastián Lelio torna al cinema con Gloria Bell (remake americano di un film da lui stesso diretto nel 2012), nelle sale italiane dal 7 marzo, distribuito da Cinema di Valerio De Paolis.

Protagonista del film è la sempre straordinaria Julianne Moore, affiancata da un solido cast composto da John Turturro, Alanna Ubach, Michael Cera, Sean Astin e Jeanne Tripplehorn.



Gloria Bell: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Al centro della vicenda Gloria (Julianne Moore), splendida cinquantenne che vive a Los Angeles. Gloria ama i suoi figli, ormai adulti, ma non è solo una madre e una nonna attenta. Ama ballare nei club per single e, tra un amante e l'altro, non smette di credere all'amore.

Durante una di queste serate, incontra Arnold (John Turturro): tra i due nasce una passione inaspettata, che travolgerà Gloria con tutte le sue gioie e, soprattutto, le sue complicazioni. Ma per lei, in fondo, nulla è insuperabile finché si può continuare a ballare.



In attesa di vedere il film nei nostri cinema dal 7 marzo prossimo, ve ne mostriamo in anteprima esclusiva il poster italiano ufficiale: