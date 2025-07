Globo d'Oro 2025: Il Nibbio è il miglior film e Claudio Santamaria il miglior attore. Tutti i premi della 65esima edizione

News Cinema

Sono stati assegnati il 2 luglio in Campidoglio i Globi d'oro 2025, i premi dell'Associazione Stampa Estera. Tutti i premiati, a partire da Il Nibbio miglior film.

Sono stati assegnati il 2 luglio in Campidoglio i Globi d'Oro, il premio della stampa estera al cinema italiano, giunto alla 65esima edizione. Trionfatore assoluto di quest'anno è stato Il Nibbio di Alessandro Tonda, premiato come miglior film e per il miglior attore, Claudio Santamaria. Torneremo a parlarne più in dettaglio dopo la lista dei premiati. Nel corso della serata Pupi Avati ha ricevuto il Globo d'oro alla carriera e Isabella Rossellini il Gran Premio della Stampa Estera.

Globo d'Oro 2025: tutti i premi

Miglior film: Il Nibbio

Miglior regia: Gabriele Mainetti ( La città proibita

( Miglior attore: Claudio Santamaria ( Il Nibbio )

( ) Miglior attrice: Barbora Bobulova ( Per il mio bene )

( ) Miglior commedia: U.S. Palmese

Miglior opera prima: Ciao Bambino

Giovane promessa: Beatrice Barison

Miglior sceneggiatura: Doriana Leondeff , Silvio Soldini , Cristina Comencini , Giulia Calenda , Ilaria Macchia , Lucio Ricca ( Le Assaggiatrici )

, , , , , ( ) Miglior colonna sonora: Federico De' Robertis ( Napoli - New York )

( ) Miglior fotografia: Maurizio Calvesi ( L'abbaglio )

( ) Miglior cortometraggio. Chloe di Marina Salzburger

di Miglior documentario: Il mestiere di vivere

Globo verde (di nuova istituzione, sulle tematiche ambientali: Come se non ci fosse un domani di Riccardo Cremona e Matteo Keffer

(foto di Claudio Santamaria di Chris Warde-Jones)

Il NIbbio: le motivazioni del premio

Questa la motivazione per il premio miglior film a Il Nibbio: "Portare sul grande schermo vicende scritte dalla vita reale non è mai un compito facile e lo è ancora meno quando appartengono al passato recente e sono rimaste impresse nella memoria collettiva. Fu il 4 marzo 2005 quando Nicola Calipari, militare e agente segreto, perse la sua vita in missione. Esattamente vent'anni dopo, il lungometraggio realizzato da Alessandro Tonda racconta la sua ultima missione al Cinema.” I premi confermano come Il Nibbio sia un'opera che ha saputo catturare l'attenzione della critica e del pubblico, grazie alla sua narrazione puntuale, alla regia di Alessandro Tonda e all’interpretazione intensa di Claudio Santamaria, che ha portato sugli schermi l’umanità e la lucida capacità d’azione di Claudio Calipari, l’Alto Dirigente del SISMI, che sacrificò la propria vita per salvare quella della giornalista de “il manifesto”, Giuliana Sgrena. “Siamo molto orgogliosi del riconoscimento della stampa internazionale - commenta Guglielmo Marchetti, Presidente di Notorious Pictures, che ha distribuito il film al cinema lo scorso 5 marzo - "ottenere due Globi d’oro per Il Nibbio consacra lo straordinario lavoro fatto da tutta la produzione e valorizza l’attenzione che c’è stata da parte di tutte le istituzioni nel supportare un film dedicato alla memoria di un grande uomo che ha servito lo Stato italiano. Dedichiamo questi riconoscimenti a Rosa Villecco Calipari e ai figli Silvia e Filippo.” Questo il trailer del film.