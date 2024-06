Globi d'Oro 2024, le candidature: è l'anno delle donne, a Monica Bellucci va il premio alla carriera.

News Cinema

L’'ssociazione della Stampa Estera in Italia ha annunciato le candidature ai Globi d'Oro 2024. Molte donne hanno ottenuto la nomination, in primis Paola Cortellesi e Margherita Vicario. Monica Bellucci, invece, riceverà il premio alla carriera.

Verranno assegnati il 3 luglio a Roma, nei giardini dell'Accademia Tedesca di Roma Villa Massimo, i Globi d'Oro 2024, che sono i premi che l’Associazione della Stampa Estera in Italia tributa al cinema italiano. Se manca più di un mese alla consegna dei riconoscimenti, intanto sono uscite le candidature, che non sono divise in cinquine ma in terne.

I Globi d'Oro verranno assegnati da una giusta composta da corrispondenti e giornalisti per la stampa estera dall’Italia, guidata dai Direttori Artistici Claudio Lavanga e Alina Trabattoni. Il primo ha voluto dire che questa è l'edizione del cinema al femminile, perché, ad esempio, Monica Bellucci riceverà il Globo d'Oro alla Carriera e nelle terne ci sono tante donne: da Paola Cortellesi ad Alice Rohrwacher, da Margherita Vicario a Micaela Ramazzotti.

Alina Trabattoni ha invece dichiarato:

È con grande orgoglio che seguiamo questo periodo di rinascimento della settima arte - chiosa Alina Trabattoni, Co-Direttore Artistico del premio - L'industria cinematografica italiana sta infatti raggiungendo i livelli del periodo d’oro e questo grazie a una nuova generazione di registi, attori e sceneggiatori innovativi. I loro film, caratterizzati da profondità emotiva e sperimentazione estetica, stanno conquistando il pubblico e la critica internazionale, riposizionando questo paese come potenza culturale di primo piano.

Globi d'Oro 2024: le terzine e gli altri premi

Andiamo a scoprire le nomination di quest'anno ai Globi d'Oro. Ecco l'elenco completo dei candidati:

Miglior Film

Miglior Regia

C’è ancora domani ( Paola Cortellesi )

( ) Io Capitano ( Matteo Garrone )

( ) La Chimera (Alice Rohrwacher)

Miglior Opera Prima

Miglior Attrice

Miglior Attore

Giovane Promessa

Premio alla Carriera

Monica Bellucci

Premio Italiani nel Mondo

Maurizio Lombardi

Migliore Sceneggiatura

Confidenza

Io Capitano

Comandante

Miglior Fotografia

Miglior Commedia

Miglior Serie TV

Per Elisa - Il caso Claps

Supersex

Un amore

Miglior Colonna Sonora

Gloria!

Diabolik, chi sei?

Adagio

Miglior Documentario

Miglior Corto