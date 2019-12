Gli ultimi giorni dell'umanità / un (non) film di enrico ghezzi: il montaggio e la campagna di raccolta fondi sono partiti

News Cinema

Gli steriminati materiali video dell'archivio privato del critico creatore di Fuori Orario e Blob diverranno una "cosa" che promette di essere davvero interessante.

Sono ufficialmente partite le operazioni di montaggio di Gli ultimi giorni dell'umanità, il (non) film di enrico ghezzi, la "cosa" che condenserà in 100 minuti le oltre 700 ore di girato dell'archivo video personale del critico, creatore di programmi che hanno fatto la storia della cinefilia e della televisione come Fuori orario e Blob.

Trentacinque anni di riprese di parole, situazioni, volti e luoghi, raccolte in 500 nastri, per riversare i quali è stato utilizzato un software appositamente studiato e realizzato, e che una redazione di intrepidi e coraggiosi uomini e donne - sotto il nome collettivo di eccedance - combineranno assieme allo stesso Ghezzi fino ad arrivare a un film che, nelle intenzioni del gruppo, sarà terminato nel maggio del 2020.

Iniziato concettualmente nel settembre 2018, praticamente nel maggio del 2019 e presentato nel corso dello scorso Festival di Venezia (col supporto esplicito di un regista come Mario Martone, che lo ha definito "un film necessario"), il progetto di Gli ultimi giorni dell'umanità è portato avanti in regime di autoproduzione, e per sostenersi il collettivo che lo porta avanti ha inaugurato una raccolta fondi online, aperta a chiunque volesse contribuire in varie forme alla realizzazione di un film che promette di essere vertiginoso, inafferrabile, profondo e affascinante come il resto della produzione intellettuale (anche in video) di Enrico Ghezzi.

Informazioni sul (non) film di ghezzi e su come contribuire le trovate alla pagina: https://www.produzionidalbasso.com/project/gli-ultimi-giorni-dell-umanita-un-non-film-di-enrico-ghezzi/ e sul sito https://ecce.dance/