Gli stunt driver di Fast and Furious in un tour acrobatico live

Dalla poltrona della sala, al seggiolino di un'arena. Le acrobatiche sequenze della saga di Fast & Furious diventeranno un live show a partire da gennaio 2018 in un tour che girerà il mondo. La Universal è entrata in partnership con la Brand Events per portare l'adrenalina dal vivo, dentro scenografie riproducenti le strade di Los Angeles e grazie ai migliori stunt driver di Hollywood a bordo delle auto elaborate rese famose da Vin Diesel e soci.

Non solo parcheggi al millimetro o macchine in equilibrio su due ruote, come vi sarà capitato di vedere in alcuni spettacoli itineranti. Per tenere fede alle goduriose assurdità dei film, gli organizzatori devono ingegnarsi con il meglio della tecnologia e delle abilità per stupire il pubblico sotto il marchio di Fast & Furious e, presumendo che non abbiano problemi di budget, i rottami voleranno ovunque. Nel frattempo, è bene ricordare che Fast and Furious 8 uscirà nelle sale il 13 aprile 2017.