Gli studenti dello IED realizzano una serie sui film Universal anni 80 e 90

Nell’ambito del Roma Web Fest 2018, IED Roma (la sede nella capitale dell'Istituto Europeo di Design) ha presentato The Wall, una branded series in sei puntate dedicata agli amanti del cinema anni 80 e 90, comprensiva di fanzine, sito ufficiale, artwork per i social e gallery fotografica. Il progetto ha richiesto e coinvolto la creatività di alcuni degli studenti dell'Istituto, precisamente iscritti ai corsi di Video Design, Sound Design, Media Design, Graphic Design e Fotografia. Al centro della narrazione della serie c'è un teenager che rivive la propria passione per il cinema scavalcando magicamente una parete piena di DVD nella sua stanza. Gli amici, i compagni di scuola e la vita di tutti i giorni si trasformano in set divertenti e artigianali di classici film come Ritorno al Futuro, Blues Brothers, Il Gladiatore e Jurassic Park, visti con gli occhi e la fantasia dei ragazzi di oggi.

Si tratta del primo lavoro transmediale realizzato con un’università italiana da una major, la Universal Pictures Home Entertainment (i film omaggiati appartengono al suo catalogo), in collaborazione con Echo Group, Officinema e Empire Italia. “È un'ottima occasione per sperimentare e contaminare più piattaforme all'interno di un grande contenitore di immaginari, ovvero lo sterminato catalogo di successi della Universal Pictures", ha dichiararo Max Giovagnoli, Coordinatore Scuola Arti Visive IED Roma. Per ogni ulteriore informazione sui progetti dello IED, è a disposizione il sito ufficiale ied.it.